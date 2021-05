La Chine interdit les buffets à volonté avec la police secrète pour rechercher dans BINS les repas gaspillés après que Covid ait frappé des réserves de nourriture

La CHINE a interdit les buffets à volonté et a fait appel à la police secrète pour faire une descente dans les poubelles pour les repas gaspillés.

Le pays a adopté une loi anti-gaspillage alimentaire qui interdit aux convives de commander plus de nourriture que ce dont ils ont besoin après que le président chinois a qualifié le gaspillage alimentaire de problème « angoissant ».

Dans un restaurant, les clients sont encouragés à se peser avant afin que le restaurant puisse les conseiller sur ce qu’il faut manger en fonction de leur taille Crédits: Weibo

Les agents vérifieront les bacs du restaurant pour s’assurer qu’ils ne gaspillent pas de nourriture Crédits: Getty

La Chine n’est pas confrontée à une pénurie alimentaire de si tôt, mais le président Xi Jinping a lancé une campagne pour éradiquer le gaspillage alimentaire pour aider à atténuer la perturbation économique causée par la pandémie de Covid-19.

Les autorités locales ont mis au point diverses façons de se tenir au courant de la consommation, y compris l’envoi de fonctionnaires pour vérifier combien de personnes commandent dans les restaurants.

Certains restaurants se sont engagés à offrir des options de portions plus petites, et un restaurant a mis une balance à la porte et demande aux clients de se peser et donne des recommandations alimentaires en fonction du poids de la personne.

Les restaurants pourraient être condamnés à une amende d’environ 1000 £ pour avoir encouragé les clients à commander plus de nourriture que ce dont ils ont «besoin».

RECHERCHES SECRETES

Sur le TikTok de Chine continentale, les vidéos montrant des fringales ou des compétitions culinaires ont été supprimées.

Les chaînes de télévision pourraient être condamnées à une amende allant jusqu’à 11000 £ si elles sont prises en train de faire ou de diffuser des vidéos de frénésie.

Selon les médias d’État chinois, 35 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées chaque année en Chine.

Aux États-Unis, 66 millions de tonnes de nourriture sont gaspillées, selon le ministère américain de l’Agriculture.

Cette semaine, un magasin a été surpris en train de jeter des pâtisseries qui ne correspondaient pas à la qualité esthétique ou qui ne pouvaient pas être vendues le jour même de leur fabrication.

Le propriétaire de l’établissement dans la ville orientale de Nanjing a reçu le premier avertissement en vertu de la loi anti-gaspillage alimentaire.

Le propriétaire du magasin a promis de donner les restes ou de les transformer en échantillons gratuits pour les clients, selon le journal Yangtse Evening News.

Le gouvernement a également suspendu un concours populaire de boys band cette semaine après que les organisateurs ont exhorté les fans à acheter des produits laitiers avec des codes QR qui leur permettaient de voter pour leurs candidats préférés.

Des litres de lait ont été versés dans les égouts après l’achat de produits blancs pour des millions de dollars.