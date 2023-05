La Chine interdit les achats auprès d’un fabricant de puces américain – RT World News

La décision de Pékin sur la cybersécurité contre Micron intervient au milieu d’une querelle croissante avec Washington sur la technologie des semi-conducteurs

Les actions de Micron Technology, le plus grand fabricant américain de puces de mémoire informatique, ont chuté de 5% lundi après que le régulateur chinois de la cybersécurité a interdit les achats des produits de la société, craignant qu’ils ne posent « des risques de sécurité importants. »

Les puces de Micron pourraient compromettre l’infrastructure d’information critique de Pékin, comme les banques publiques et les réseaux de télécommunications, a déclaré dimanche l’Administration du cyberespace de Chine (CAC). Micron, basé dans l’Idaho, a échoué à un examen de sécurité que le CAC a commencé en mars. L’enquête intervient après les efforts de Washington pour contrecarrer les progrès de l’industrie chinoise des semi-conducteurs par le biais de contrôles et de sanctions à l’exportation.

« Le but de cet examen de la sécurité du réseau des produits Micron est d’empêcher les problèmes de sécurité du réseau des produits de mettre en danger la sécurité de l’infrastructure d’information clé du pays, qui est une mesure nécessaire pour maintenir la sécurité nationale », a déclaré le CAC. « La Chine promeut fermement une ouverture de haut niveau sur le monde extérieur, tant qu’elle respecte les lois et réglementations chinoises. Les entreprises de tous les pays et de diverses plateformes sont les bienvenues pour entrer sur le marché chinois. »















L’action de Micron s’est négociée à 64,76 $ lundi matin au Nasdaq, en baisse par rapport à sa clôture à 68,17 $ vendredi. Avant la baisse de lundi, les actions avaient augmenté de 36 % cette année. La société dépendrait du marché chinois pour environ 10% de son chiffre d’affaires annuel.

Le CAC n’a pas précisé quels produits Micron seraient touchés par sa décision ni dans quelle mesure l’interdiction serait radicale. Le Wall Street Journal a suggéré que l’ordonnance ne s’appliquerait pas aux entreprises étrangères opérant en Chine. « Nous évaluons la conclusion et évaluons nos prochaines étapes », Micron a déclaré au journal en réponse à la décision chinoise. « Nous sommes impatients de continuer à engager des discussions avec les autorités chinoises. »

Le ministère chinois des Affaires étrangères a accusé la semaine dernière Washington de tenter d’entraver le progrès technologique de concurrents potentiels. « Les États-Unis ont politisé, instrumentalisé et militarisé les problèmes technologiques et ont cherché à contrecarrer les avancées technologiques d’autres pays », le porte-parole du ministère, Wang Wenbin, a déclaré aux journalistes mercredi.