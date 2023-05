La Chine interdit le fabricant de puces Micron de projets d’infrastructure clés alors que la querelle technologique avec les États-Unis s’intensifie | Actualité économique

Pékin a intensifié sa querelle avec Washington après avoir annoncé que les produits fabriqués par le géant américain des puces mémoire Micron Technology constituaient un risque pour la sécurité nationale.

ChineLe régulateur du cyberespace a déclaré dimanche qu’à la suite d’un examen, il avait découvert que les produits Micron présentaient des « risques graves pour la sécurité du réseau » non spécifiés qui constituent un danger pour l’infrastructure d’information du pays.

Il a dit aux utilisateurs d’équipements informatiques de cesser d’acheter des produits de la société américaine.

« L’examen a révélé que les produits de Micron présentent de graves risques pour la sécurité du réseau, ce qui pose des risques de sécurité importants pour la chaîne d’approvisionnement de l’infrastructure d’information critique de la Chine, affectant la sécurité nationale de la Chine », a déclaré l’Administration du cyberespace de Chine sur son site Internet.

La déclaration de CAC n’a pas fourni plus de détails sur le risque ni sur les produits Micron considérés comme une menace.

Micron a déclaré avoir reçu l’avis de la CAC concernant la conclusion de son examen des produits de la société vendus en Chine, et attendait « avec impatience de continuer à engager des discussions avec les autorités chinoises ».

Les États-Unis, l’Europe et le Japon réduisent l’accès de la Chine à la fabrication de puces avancées et à d’autres technologies qui, selon eux, pourraient être utilisées dans les armes.

Bien qu’ils aient mis en garde contre des conséquences non précisées, les responsables chinois semblent avoir du mal à trouver des moyens de riposter sans nuire aux producteurs de smartphones du pays et à d’autres industries.

Micron fabrique des puces de mémoire flash DRAM et NAND et est en concurrence avec les sud-coréens Samsung Electronics Co Ltd et SK Hynix Inc, ainsi que le japonais Kioxia, une unité de Toshiba Corp.

L’impact sur Micron sera « limité »

Selon les analystes de Jefferies, la société connaîtrait un impact limité par la dernière annonce, car ses principaux clients en Chine sont des entreprises d’électronique grand public telles que des fabricants de smartphones et d’ordinateurs, et non des fournisseurs d’infrastructures.

« Étant donné que les produits DRAM et NAND de Micron sont beaucoup moins présents dans les serveurs, nous pensons que la plupart de ses revenus en Chine ne sont pas générés par les opérateurs de télécommunications et le gouvernement. Par conséquent, l’impact final sur Micron sera assez limité », ont-ils déclaré.

Cependant, la société a généré 5,2 milliards de dollars (4,1 milliards de livres sterling) de revenus en provenance de Chine et de Hong Kong l’année dernière, soit environ 16% de son chiffre d’affaires total.

Un examen officiel de Micron en vertu des lois chinoises de plus en plus strictes sur la sécurité de l’information a été annoncé le mois dernier, quelques heures après que le Japon se soit joint à Washington pour imposer des restrictions à l’accès chinois à la technologie pour fabriquer des puces de processeur pour des raisons de sécurité.

La semaine dernière, Micron a annoncé un plan visant à investir jusqu’à 500 milliards de yens (2,9 milliards de livres sterling) au Japon dans la technologie ultraviolette extrême, devenant ainsi le premier fabricant de puces à apporter une technologie de fabrication de puces avancée au pays qui cherche maintenant à revigorer son secteur des puces.

Le moment de l’annonce du CAC était significatif, le président américain Joe Biden ayant déclaré dimanche que les pays du G7 avaient convenu de « réduire les risques et de diversifier nos relations avec la Chine ». Ils ont également convenu de mettre en place une initiative pour contrer la « coercition » économique lors du sommet d’Hiroshima, au Japon, ce week-end.

Pendant ce temps, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré dans son discours au sommet que La Chine pose le plus grand défi au monde à la sécurité mondiale.

Il a déclaré que la Chine était le « seul pays ayant à la fois les moyens et l’intention de remodeler l’ordre mondial ».