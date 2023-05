La Chine interdit le comédien Oncle Roger pour une série de blagues | Nouvelles du monde

Un comédien malais a vu son compte sur les réseaux sociaux chinois suspendu après s’être moqué de la Chine dans l’une de ses émissions.

Nigel Ng, qui s’appelle Oncle Roger, est mieux connu pour se moquer des tentatives de cuisine asiatique des chefs occidentaux.

Mais le joueur de 32 ans est désormais le dernier comédien à ressentir les conséquences de faire des blagues aux dépens de Chine, au milieu d’une censure de plus en plus intense et d’un nationalisme croissant.

Cela vient après qu’un comédien chinois a fait l’objet d’une enquête policière la semaine dernière pour avoir fait une blague sur les chiens errants.

Jeudi dernier, Ng a publié un clip vidéo d’une comédie spéciale à venir dans laquelle il se moque de la surveillance chinoise et des revendications de souveraineté de Pékin sur Taïwan.

Il montre le comédien en train d’interagir avec quelqu’un dans le public qui a dit qu’il était de Guangzhou, une métropole du sud de la Chine.

« Bon pays, bon pays, nous devons le dire maintenant, n’est-ce pas? » dit Ng. « Tous les téléphones écoutent. »

Il a ensuite plaisanté avec des membres du public qui ont dit qu’ils venaient de Taïwan, une île autonome revendiquée par la Chine, disant que Taïwan n’est pas un vrai pays.

« J’espère qu’un jour vous rejoindrez la patrie. Une seule Chine », a-t-il déclaré.

Suite à ses commentaires, le compte Weibo de Ng a déclaré lundi qu’il lui était interdit de publier pour « violation des lois et réglementations applicables ».

Son agence n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Pendant ce temps, le comédien chinois Li Haoshi risque une peine de prison alors que la police et les services gouvernementaux enquêtent sur lui pour une blague qu’il a faite lors d’un spectacle plus tôt ce mois-ci.

La police de Pékin a annoncé la semaine dernière qu’elle recherchait la star « pour avoir sévèrement insulté » l’Armée populaire de libération.

Li, qui porte le nom de scène HOUSE, a plaisanté sur les chiens errants en riffant sur un slogan de propagande bien connu utilisé pour décrire l’armée chinoise.

Il a dit qu’il avait adopté deux chiens qui étaient très énergiques lorsqu’ils chassaient les écureuils, tirant comme des obus d’artillerie après une cible.

Le comédien a déclaré que même si la plupart des chiens étaient mignons, ses chiens lui rappelaient la phrase chinoise « Capable de gagner des batailles, avec un style de premier ordre ».

Selon le China Media Project, qui étudie les médias chinois, l’expression a été utilisée pour la première fois il y a environ 10 ans par le dirigeant chinois Xi Jinping pour décrire les réformes prévues pour l’armée chinoise.

Dans un communiqué publié la semaine dernière, un département gouvernemental connu sous le nom d’Équipe complète d’application de la loi sur le marché culturel de Pékin a déclaré qu’il avait reçu des informations du public sur la performance de Li le 13 mai.

En réponse, il a déclaré avoir ouvert une enquête sur la société avec laquelle le comédien est signé.

La police chinoise a déclaré qu’elle infligerait une amende à l’entreprise, Xiao Guo Wenhua, pour environ 13,3 millions de yuans (1,6 million de livres sterling). La société n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Un officier qui n’a pas donné son nom au siège de la police de Pékin a refusé de dire si Li était en détention ou arrêté, affirmant que l’enquête se poursuivait et que les résultats seraient rendus publics en conséquence.