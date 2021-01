BEIJING: Le régulateur chinois des banques et des assurances a interdit vendredi aux banques commerciales d’utiliser des plateformes Internet tierces pour vendre des produits de dépôt, y compris ceux relatifs aux dépôts à terme.

Cette décision vise à éviter les risques financiers induits par le développement rapide du secteur des technologies financières, selon un communiqué de la Commission bancaire et de réglementation chinoise (CBIRC).

Les bras financiers de grandes entreprises technologiques, notamment Ant Group, JD Digits et Du Xiaoman Financial, soutenu par Baidu Inc, proposent des dépôts à haut rendement dans des banques locales sur leurs applications.

Bien que le décollage du secteur chinois des technologies financières ait aidé ces entreprises à se développer rapidement ces dernières années, il a entraîné des risques cachés liés à la divulgation d’informations et à la gestion des produits, a déclaré le CBIRC.

Les prêteurs locaux qui attirent des dépôts dans tout le pays à l’aide de plates-formes Internet sont soupçonnés de violer les règles réglementaires qui limitent les petites banques des villes à attirer des affaires sur leur marché domestique, a ajouté le régulateur.

Ces produits de dépôt, généralement à haut rendement, exacerbent un resserrement de la liquidité chez les prêteurs et pourraient «violer l’exigence d’un mécanisme de tarification des taux d’intérêt», a déclaré la CBIRC dans un autre avis.

Ant, JD Digits et Du Xiaoman ont déclaré en décembre qu’ils avaient cessé d’autoriser les particuliers à déposer des fonds auprès des banques via leurs plateformes en ligne.