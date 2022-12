La Chine intensifie son soutien au secteur privé pour stimuler l’économie touchée par Covid

Hong Kong

Pékin s’est engagé à tout mettre en œuvre l’année prochaine pour sauver son économie touchée par Covid en stimulant la consommation et en assouplissant le contrôle sur l’industrie privée, y compris les secteurs de la technologie et de l’immobilier en difficulté. Le nouvel engagement marque un grand changement par rapport aux efforts de plusieurs années du dirigeant Xi Jinping pour freiner les entreprises privées, qui étaient perçues comme trop puissantes et “désordonnées”.

La deuxième plus grande économie du monde fait face à de multiples défis. Les infections à Covid augmentent en Chine après que les dirigeants ont assoupli de manière inattendue sa politique restrictive de Covid au début du mois. Dans le même temps, ses exportations ont pâti d’un effondrement de la demande mondiale.

La stabilisation de la croissance économique est la priorité absolue pour 2023, selon une lecture officielle à la suite de la conclusion de la Conférence centrale sur le travail économique (CEWC), une réunion annuelle clé des principaux dirigeants, qui s’est terminée vendredi.

“Nous devons encourager et soutenir l’économie du secteur privé et l’entreprise privée en termes de politique et d’opinion publique”, indique le communiqué. “Nous devons protéger les droits de propriété des entreprises privées et les intérêts des entrepreneurs conformément à la loi.”

Les remarques sont venues peu de temps après une multitude de données économiques ont montré une chute de l’activité commerciale en novembre. Les économistes s’attendent à une croissance entre 2,8% et 3,2% en 2022, l’un des niveaux les plus bas depuis 1976, lorsque la mort de l’ancien dirigeant Mao Zedong a mis fin à une décennie de tumulte social et économique.

Les commentaires des principaux dirigeants chinois sont un signal fort que les décideurs vont relâcher leur emprise à toute épreuve sur le secteur privé du pays, qui était auparavant un puissant moteur de la consommation, de l’investissement et de la création d’emplois.

“La conférence a changé son ancien ton réglementaire strict sur les plateformes numériques”, ont déclaré lundi les analystes de Nomura, faisant référence à des sociétés technologiques telles qu’Alibaba (BABA) et Tencent (TCEHY).

“Il n’a rien mentionné sur les réglementations antitrust”, ont-ils déclaré. “Et s’est plutôt engagé à promouvoir l’économie numérique chinoise, car les entreprises de plateforme pourraient jouer un rôle important en offrant des opportunités d’emploi.”

Les contrôles de Covid et les mesures de répression réglementaires ont durement touché le marché du travail chinois, le taux de chômage des jeunes atteignant des niveaux record cette année.

Depuis fin 2020, dans le cadre de la campagne de “prospérité commune” de Xi Jinping, les autorités ont lancé un assaut réglementaire sur des secteurs allant du commerce électronique à l’immobilier en passant par l’éducation. La répression a commencé en octobre de la même année, lorsque les régulateurs ont annulé l’introduction en bourse à succès de Jack Ma’s Ant Group, quelques jours après qu’il eut prononcé un discours controversé critiquant la réglementation financière chinoise pour étouffer l’innovation.

À cette époque, Pékin a décidé de maîtriser les montagnes de dettes accumulées par les promoteurs immobiliers.

La répression des emprunts excessifs a entraîné une crise de liquidité dans l’ensemble du secteur, ce qui a conduit certains développeurs de premier plan à faire défaut sur leur dette. L’effondrement de l’immobilier, qui représente jusqu’à 30% du PIB, a déclenché une dissidence généralisée et rare au sein de la classe moyenne.

Mais après avoir assuré son emprise sur le pouvoir en octobre, Xi a cherché à stabiliser l’économie chinoise.

Début novembre, Pékin a déployé un vaste programme pour sauver le secteur immobilier. Plus tôt ce mois-ci, la Chine a démantelé certaines parties de sa politique répressive zéro Covid et a entamé le processus de fin de trois ans de confinements et de quarantaines agressifs, qui avaient perturbé les chaînes d’approvisionnement et martelé la consommation et l’activité commerciale.

Plus tôt cette année, le Premier ministre Li Keqiang a déclaré que la Chine viserait une croissance du PIB d’environ 5,5 % cette année, ce qui risque d’être manqué car l’économie a été martelée par des mois de fermetures de Covid et des problèmes immobiliers persistants. L’Académie chinoise des sciences sociales, un groupe de réflexion gouvernemental de premier plan, a publié la semaine dernière un rapport recommandant au gouvernement de fixer l’objectif de croissance à “au-dessus de 5%” pour l’année prochaine.

Les analystes de Citi ont donné lundi la même estimation.

“La lecture semble restreinte sur la relance … Il est peu probable que le gouvernement devienne grand ou s’engage dans une stratégie de” bazooka “à notre avis”, ont-ils déclaré. “Nous nous attendons maintenant à ce qu’il fixe l’objectif de croissance pour 2023 à” plus de 5% “.”

Les opinions ont été reprises par les analystes de Goldman Sachs. Ils voient une faible probabilité que les décideurs abandonnent complètement un objectif de croissance numérique en 2023, s’ils décident de réimposer les restrictions de Covid.

Les analystes de Nomura ont également appelé à la prudence.

“Le processus de réouverture pourrait être progressif et cahoteux”, ont-ils déclaré. “De nombreux ménages ont épuisé leurs économies, tandis que la chute des prix de l’immobilier réduit leur pouvoir d’achat et leur volonté de dépenser.”

La semaine dernière, deux des principaux organes dirigeants du pays, le Comité central du Parti communiste et le Conseil des affaires d’État, ont publié un plan stratégique pour accroître la demande intérieure et stimuler la consommation et l’investissement jusqu’en 2035.