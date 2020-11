La Chine intensifie ses attaques commerciales contre l’Australie en raison de griefs politiques

La querelle entre l’Australie et son plus grand partenaire commercial, qui entre maintenant dans son sixième mois, a fait des victimes inattendues: des dizaines de travailleurs sur des cargos transportant du charbon australien – à qui l’accès aux ports chinois – ont demandé de l’aide échoué pendant des mois au large de la Chine.

Le secrétaire au commerce australien, Simon Birmingham, a déclaré vendredi que la série de mesures chinoises prises ensemble ne semble pas être motivée par des questions réglementaires légitimes et “donne lieu à la perception que ces mesures sont prises … en réponse à d’autres facteurs”.

“Ceci est complètement incompatible avec les engagements pris par la Chine à travers l’Accord de libre-échange Chine-Australie et l’Organisation mondiale du commerce”, a déclaré Birmingham dans ses remarques les plus dures à ce jour, sans menacer de déposer une plainte officielle auprès des autorités commerciales internationales. . «Ce n’est pas compatible avec un système commercial fondé sur des règles», a-t-il ajouté.

Le ministère chinois du Commerce a donné des raisons techniques pour arrêter les expéditions de céréales et de charbon australiens et a accusé l’Australie de subventionner le vin pour le vendre à des prix inéquitables et bas. Mais les responsables chinois ont reconnu à plusieurs reprises que les racines des frictions bilatérales étaient essentiellement politiques, et les médias d’État et les universitaires chinois ont critiqué l’Australie pour ce qu’ils considèrent comme un double commerce: capitaliser sur les bénéfices des relations économiques avec la Chine tout en aidant Washington à lutter contre la Chine. agenda géopolitique.

Dans une démarche critiquée par la Maison Blanche et les législateurs britanniques, des responsables chinois ont rencontré des médias australiens la semaine dernière. publier 14 griefs avec leur gouvernement. Ils comprennent les déclarations publiques de l’Australie sur Taïwan, l’autonomie de Hong Kong et les droits de l’homme en Chine, les appels à une évaluation indépendante des origines de la pandémie de coronavirus à Wuhan, le traitement de Huawei et des journalistes des médias d’État chinois en Australie, une couverture négative de la Chine en La presse australienne et la recherche sur la Chine sont menées par l’Australian Strategic Policy Institute, un groupe de réflexion mis en place par le gouvernement.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a poursuivi en disant que les autorités australiennes “commettaient à plusieurs reprises des actes et des commentaires erronés sur des questions relatives aux intérêts fondamentaux de la Chine” et leur a demandé “de prendre des mesures concrètes pour corriger leurs erreurs. correct”.

“Les actions contre le vin dissipent tous les doutes, contrairement à Pékin qui utilise le commerce pour punir l’Australie pour des décisions politiques”, a déclaré James Laurenceson, directeur de l’Institut des relations Australie-Chine à l’Université de technologie de Sydney.

L’amertume était enracinée dans la méfiance, a déclaré Laurenceson. Il y a vingt ans, les dirigeants australiens ont assuré à leurs homologues chinois que Canberra ne romprait jamais son alliance avec Washington, mais qu’elle ne s’allierait pas aux États-Unis pour viser la Chine. La Chine d’aujourd’hui “ne croit plus que l’Australie tient cette promesse”, a-t-il dit.

Ces derniers mois, le gouvernement chinois a réagi particulièrement durement aux actions conjointes du réseau d’échange de renseignements Five Eyes, qui comprend les États-Unis, l’Australie, la Grande-Bretagne, le Canada et la Nouvelle-Zélande. Après que l’alliance a publié des déclarations conjointes la semaine dernière sur la répression de la Chine contre les législateurs de l’opposition, les médias et les leaders de la contestation de Hong Kong, Zhao a averti que la Chine «évincerait et aveuglerait» les nations Five Eyes pour s’ingérer dans les affaires chinoises. et saper sa souveraineté.

Quelques jours plus tard, Zhao a demandé à l’Australie de ne pas être «idéologiquement biaisée» et d’accepter les différences entre les systèmes politiques des pays.

Alors que la pression commerciale de la Chine sur l’Australie augmentait cette semaine, certaines voix à Washington et à Londres ont appelé à une action plus coordonnée, bien que peu de propositions spécifiques aient été faites jusqu’à présent.

Tom Tugendhat, président du comité de politique étrangère du Parlement britannique, a déclaré à la télévision australienne que la Grande-Bretagne devrait être “côte à côte” avec l’Australie. Le Financial Times a déclaré dans un éditorial que “sans une telle coordination, Pékin sera encouragé dans ses efforts pour diviser pour régner, causant de réels dommages politiques et économiques aux pays démocratiques”.

Lors d’une tournée en Asie cette semaine, Robert C. O’Brien, le conseiller à la sécurité nationale du président Trump, a également pesé et a averti Pékin que les représailles contre l’Australie «effraient vraiment les démocrates et les républicains».

Se concentrant sur la perspective d’un changement dans l’administration américaine, malgré le refus de Trump d’autoriser les élections, O’Brien a déclaré aux journalistes qu’il avait traversé le Pacifique pour faire savoir aux pays: “Nous serons ici”. nous sommes là pour vous et nous ne serons pas chassés de la région indo-pacifique. “

Richard McGregor, chercheur principal au Lowy Institute de Sydney, a déclaré que la Chine demandait souvent à l’Occident de tolérer et d’accepter son système à parti unique, en particulier au cours des deux dernières années, lorsque l’administration Trump considérait le Parti communiste comme une menace existentielle. déclaré. à l’ordre libéral international.

Mais certaines positions chinoises, y compris les griefs de Pékin avec des histoires négatives dans la presse australienne et les demandes d’une meilleure couverture, trahissent leur propre fanatisme idéologique, a déclaré McGregor.