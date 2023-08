La Chine intensifie sa guerre contre le temps d’écran des enfants

(Une mise en garde importante que je devrais noter : Jeremy Daum, chercheur principal à la faculté de droit de Yale Paul Tsai China Center, souligne que les règles peuvent ne pas être contraignantes, du moins au début ; par exemple, le règlement n’a pas énoncé le responsabilité des entreprises qui ne se conforment pas.)

Je suis curieux de voir comment réagiront les législateurs aux États-Unis, puisque certains tentent d’introduire des règles similaires.

Ma collègue Tate Ryan-Mosley a écrit sur la récente vague de projets de loi sur la sécurité des enfants proposés aux États-Unis. L’un des principaux obstacles à ces règles est qu’elles sont techniquement difficiles à appliquer. À certains égards, la planification détaillée de la Chine pour le « mode des mineurs » pourrait être instructive pour les autres gouvernements intéressés à traduire les préoccupations en matière de sécurité des enfants dans le langage du développement et de la réglementation des applications. (Bien sûr, je doute qu’un législateur américain approuve publiquement un élément de la réglementation chinoise.)

Mais avec un contrôle accru viennent encore plus de préoccupations concernant les données personnelles (un point que j’ai également fait valoir en mars dans un article sur les limites d’utilisation de TikTok). Comme Tate l’a demandé dans The Technocrat, sa newsletter sur la politique technologique, en avril : «[A]Toute cette législation dépend de la vérification de l’âge des utilisateurs en ligne, ce qui est extrêmement difficile et présente de nouveaux risques pour la vie privée. Voulons-nous vraiment fournir des informations sur le permis de conduire à Meta, par exemple ? »

Pékin a plus de facilité à répondre à cette question. Le gouvernement a déjà mis en place un système national complet de vérification de l’identité que les sociétés de jeux et de médias sociaux utilisent pour découvrir les comptes des utilisateurs mineurs. Il est également plus à l’aise et catégorique pour décider quel contenu (politique, questions LGBTQ, actualités non censurées, etc.) n’est pas destiné aux enfants. (Les États-Unis rattrapent cela.)

À la fin, c’est le même système technique qui protège les enfants contre les préjudices, censure le discours en ligne et collecte de grandes quantités de données personnelles. C’est la même attitude paternaliste qui détermine ce que les enfants devraient regarder et ce que les adultes devraient lire. Dans quelle mesure sommes-nous à l’aise de pousser l’équilibre davantage du côté du contrôle centralisé plutôt que de la prise de décision individuelle ?

