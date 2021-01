Le ministère chinois des Affaires étrangères a exprimé son opposition à l’ingérence britannique dans les affaires de Hong Kong alors que le Royaume-Uni se prépare à ouvrir son nouveau programme de visa à 70% des résidents de l’île le 31 janvier.

«La partie britannique a violé ses promesses, a insisté pour suivre sa propre voie, a à plusieurs reprises mis en avant la question des passeports nationaux d’outre-mer britanniques, s’est ingérée dans les affaires de Hong Kong et s’est ingérée dans les affaires intérieures de la Chine», Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré lors d’une conférence de presse quotidienne.

Le porte-parole a déclaré que Pékin avait appelé à plusieurs reprises le Royaume-Uni à renoncer et à cesser d’intervenir dans les affaires chinoises, ajoutant que la Grande-Bretagne «Ne tire que dans le pied.»

Zhao a profité de l’occasion pour réaffirmer la confiance de Pékin dans l’avenir de Hong Kong en tant que partie plus intégrée de la Chine. «Je tiens à réaffirmer ici que nous sommes pleinement confiants dans l’avenir radieux de Hong Kong», a déclaré le porte-parole.

«Aucune force ou situation ne peut ébranler la détermination et la volonté du gouvernement et du peuple chinois de sauvegarder la souveraineté et la sécurité nationales, de maintenir la prospérité et la stabilité de Hong Kong et de s’opposer à une intervention extérieure.»

Le programme de visa britannique s’ouvre à 5,4 millions de résidents de Hong Kong le 31 janvier, donnant à 70% de la population du territoire le droit de venir vivre en Grande-Bretagne et de devenir finalement citoyens.

Le Royaume-Uni affirme que la Chine porte atteinte aux droits et libertés de Hong Kong et estime prudemment que 300 000 personnes accepteront de s’installer en Grande-Bretagne.

