La Chine injecte des milliards dans les infrastructures – mais les marchés des matières premières sont en sourdine

Les prix du minerai de fer et de l’acier, parmi les plus grands bénéficiaires des stimuli des infrastructures, ont été pour la plupart en sourdine après l’annonce, ont montré des plateformes comme la bourse de négociation à terme SGX Iron Ore.

Cela survient alors que les fermetures de Covid et une crise immobilière continuent de peser sur l’économie chinoise, et que certaines banques d’investissement ont réduit les estimations de croissance du PIB de la Chine pour cette année à environ 3 %.

Les entreprises publiques de production d’électricité seraient également autorisées à vendre 200 milliards de yuans d’obligations et les gouvernements locaux se verraient attribuer 500 milliards de yuans d’obligations spéciales provenant de quotas précédemment inutilisés.

Le Conseil d’Etat chinois a annoncé plus de politiques de relance mercredi, y compris 300 milliards de yuans supplémentaires (44 milliards de dollars) de quotas pour les dépenses d’infrastructure et les investissements des banques – en plus des 300 milliards de yuans déjà annoncés fin juin.

La dernière promesse de la Chine de dépenser beaucoup pour les infrastructures n’a pas fait bouger les prix du minerai de fer et de l’acier – les analystes ont déclaré que le fait d’injecter plus d’argent dans l’économie ne signifie pas que les gens vont pouvoir le dépenser.

“En fait, c’est juste encore plus d’argent dans le système sans que personne ne puisse sortir et le dépenser”, a-t-il ajouté.

“Plus important encore, les fréquentes épidémies de COVID, les tests de masse et les blocages agissent comme un frein à main pour l’économie chinoise et continueront de le faire jusqu’à ce qu’il y ait un changement fondamental dans sa stratégie de compensation dynamique.”

Les marchés des matières premières ne se sont pas redressés à la suite de la relance, car il ne sert à rien de promettre des fonds lorsqu’ils ne peuvent pas être dépensés dans une économie ralentie par les blocages et les restrictions, a déclaré Atilla Widnell, directeur général du cabinet de conseil en renseignement sur le minerai de fer Navigate Commodities.

Zenon Ho, également de Marex, a déclaré que les métaux de base comme l’acier et le minerai de fer seraient plus réactifs s’il y avait un flux d’argent plus instantané dans l’économie.

Et avec des mesures de relance budgétaire comme les dépenses d’infrastructure, “il y a généralement un décalage de six à neuf mois entre le lancement de la relance et l’impact sur la demande réelle”, a déclaré Widnell de Navigate.

“La réalité est que les mesures jusqu’à présent n’ont pas réussi à stimuler la croissance. L’excitation sur le marché des matières premières a tendance à être de courte durée”, a déclaré à CNBC l’économiste en chef d’ANZ Research pour la Chine, Raymond Yeung.

“Ce n’est pas la première fois que le Conseil des Affaires d’Etat s’engage à stabiliser l’économie via des dépenses d’infrastructure.”