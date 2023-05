La Chine inflige une amende de 1,68 million de livres sterling à une entreprise de comédie pour une blague sur un chien errant

L’une des principales sociétés chinoises de spectacles humoristiques a été condamnée à une amende de 1,68 million de livres sterling après qu’une blague de l’un de ses comédiens lors d’une émission de stand-up à Pékin sur les chiens errants est devenue virale ce week-end.

Dans sa routine, Li Haoshi, connu sous le nom de scène House, a raconté avoir vu deux chiens errants qu’il avait adoptés chasser un écureuil. La phrase qui lui est venue à l’esprit, a-t-il dit, était : « Combattez bien, gagnez la bataille » – une chute basée sur un slogan à huit caractères associé à l’Armée populaire de libération de Chine.

Dans un enregistrement audio partagé en ligne, on peut entendre le public éclater de rire. Mais un membre du public aurait déposé une plainte, et alors que la blague se répandait dans le monde moins humoristique de l’Internet chinois, Li a été critiqué pour ce que beaucoup ont interprété comme un commentaire irrespectueux à l’égard de l’armée chinoise.

Deux jours plus tard, Li a été suspendu de la société Xiaoguo Culture Media à Shanghai, qui a déclaré que la blague était inappropriée. Li a présenté des excuses à ses 136 000 abonnés Weibo en disant qu’il se sentait « profondément coupable et regrettable » à propos de la blague. Son compte a depuis été suspendu.

Le bureau du ministère chinois de la Culture et du Tourisme a déclaré mercredi que l’entreprise devait payer une amende de 13,35 millions de yuans, et également renoncer à 1,35 million de yuans de « gains illégaux » pour cette plaisanterie.

« Nous ne permettrons jamais à aucune entreprise ou individu d’utiliser la capitale chinoise comme scène pour calomnier gratuitement l’image glorieuse de l’APL », a déclaré le bureau. Les autorités ont également déclaré que l’émission aurait dû être arrêtée dès que la blague incriminée a été faite.

Mercredi, la police de Pékin a déclaré avoir ouvert une enquête sur Li.

Certains nationalistes parmi les internautes chinois étaient d’accord. Discutant de la controverse sur WeChat, une plateforme de messagerie et de médias sociaux, un commentateur a écrit : « L’Armée de libération du peuple chinois est sacrée et inviolable ! Le clown sera sévèrement puni ! La plate-forme est inondée de vlogs critiquant Li et insistant sur le fait que certains sujets ne doivent pas être plaisantés.

Sur Weibo, un hashtag lié à l’incident a été vu plus de 2 milliards de fois. Certains commentateurs ont été plus favorables ou ont défendu l’industrie du stand-up en général.

La comédie stand-up est devenue de plus en plus populaire dans les villes chinoises ces dernières années, avec l’ouverture de clubs de comédie à travers le pays. Mais les comédiens fonctionnent en sachant qu’il y a certains sujets interdits, comme tout ce qui critique – ou se moque – du gouvernement.

Adam Hopkins, un stand-up britannique qui s’est déjà produit en Chine, a déclaré que la plupart des concerts exigent que les bandes dessinées soumettent des transcriptions complètes de leurs décors avant une représentation, afin de vérifier tout contenu problématique. Pourtant, note-t-il, le processus est «subjectif». Et une blague qui pourrait bien tomber dans un lieu d’amateurs de comédie pourrait ne pas jouer aussi bien sur les réseaux sociaux, ou aux yeux du gouvernement.