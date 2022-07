La Chine inflige une amende de 1,2 milliard de dollars à Didi pour avoir collecté illégalement les données des utilisateurs d’applications

Commentez cette histoire Commentaire

Le régulateur chinois de la cybersécurité a infligé une amende de 1,2 milliard de dollars au mastodonte Didi Global après une enquête d’un an, affirmant qu’il avait violé les lois sur la sécurité des données et la protection des informations personnelles. L’Administration du cyberespace de Chine a déclaré jeudi que Didi avait collecté illégalement 12 millions d'”informations sur les captures d’écran” des albums photo mobiles des utilisateurs, collecté de manière excessive 107 millions d’informations sur la reconnaissance faciale des passagers et 1,4 million d’informations sur les relations familiales, entre autres violations.

Le régulateur a également déclaré qu’il y avait de “graves risques de sécurité” dans les méthodes de traitement des données de Didi, qui ne seraient pas détaillées car liées à la sécurité nationale.

“Les preuves sont concluantes”, a déclaré le régulateur dans un communiqué publié en ligne. “Les circonstances sont graves, la nature est immorale et la punition devrait être sévère.”

Le chinois Didi va se retirer de la liste des États-Unis quelques mois seulement après l’offre de 4,4 milliards de dollars de la société de covoiturage

En plus des amendes infligées à l’entreprise, le président de Didi, Cheng Wei, et le président Jean Liu ont chacun été condamnés à une amende de 148 000 dollars. Didi a publié jeudi une déclaration indiquant qu’il acceptait le jugement et renforcerait sa protection des informations personnelles, tout en s’arrêtant de s’excuser auprès des clients ou de partager des détails sur les changements qu’il apporterait.

“Nous remercions sincèrement les autorités compétentes pour leur inspection et leurs conseils, et le public pour ses critiques et sa supervision”, a déclaré Didi.

La répression contre Didi reflète l’inquiétude de Pékin face aux vastes quantités de données personnelles que les sociétés Internet collectent et au risque qu’elles puissent fuir à l’étranger et porter atteinte à la sécurité nationale. D’autres géants chinois de l’internet ont également fait l’objet d’un examen officiel, notamment le groupe Ant d’Alibaba, qui a vu ses plans d’introduction en bourse record brusquement annulés en 2020.

Les analystes disent que les responsables chinois craignent que dans le cas de Didi, des lieux sensibles et des informations personnelles d’individus importants ne soient divulgués à partir de ses bases de données.

De telles préoccupations ne sont pas sans fondement. Plus tôt ce mois-ci, des pirates ont affirmé avoir piraté une base de données de la police de Shanghai contenant les données personnelles d’un milliard de personnes, ce qui serait l’une des plus grandes expositions de ce type de l’histoire si elle était confirmée. L’affiche anonyme affirmait que la base de données était hébergée par AliCloud, une filiale du géant chinois du commerce électronique Alibaba Group. Alibaba n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La loi chinoise sur la protection des informations personnelles est également entrée en vigueur en novembre, renforçant les droits des consommateurs chinois contre le suivi excessif des entreprises.

Les ennuis ont commencé pour Didi il y a un an. Quelques jours seulement après l’introduction en bourse de la société à la Bourse de New York, l’administration chinoise du cyberespace a annoncé une enquête, affirmant que la société “avait collecté et utilisé illégalement les informations personnelles des utilisateurs”. Le régulateur a ordonné que l’application de covoiturage de Didi soit supprimée des magasins d’applications chinois. Les utilisateurs existants pouvaient continuer à utiliser l’application, mais cette décision a torpillé les perspectives de croissance de l’entreprise.

Les actions du dépositaire américain de Didi ont clôturé à 3,49 dollars mercredi, après avoir chuté de 79% par rapport à son cours d’ouverture le jour de sa cotation. La société propose une plate-forme de covoiturage similaire à Uber, à la différence que les passagers peuvent également l’utiliser pour réserver des taxis réguliers.

Les investisseurs de Didi ont voté en mai pour la radiation de la Bourse de New York, dans l’espoir qu’un retour au pays contribuerait à apaiser les régulateurs de Pékin.