La Chine inflige une amende de 1,2 milliard de dollars à Didi Global pour avoir enfreint les lois sur la cybersécurité et les données

L’Administration du cyberespace de Chine (CAC) a déclaré dans un communiqué que l’entreprise avait enfreint la loi sur la cybersécurité, la loi sur la sécurité des données et la loi sur la protection des informations personnelles du pays.

“Les faits des violations des lois et règlements sont clairs, les preuves sont concluantes, les circonstances sont graves et la nature est vile”, ajoute le communiqué.

Outre l’amende de 1,19 milliard de dollars, le régulateur a également infligé une amende personnelle de 1 million de yuans (147 000 dollars) au président-directeur général de Didi, Cheng Wei, et au président Liu Qing, respectivement. Liu Qing est également connu sous le nom de Jean Liu en anglais.

Dans un communiqué séparé, le CAC a déclaré que les enquêteurs avaient découvert que Didi avait commis 16 violations de la loi, notamment en obtenant illégalement des informations sur les smartphones des utilisateurs et en collectant des données sur la reconnaissance faciale, l’âge, les emplois et les relations familiales.

Il a ajouté que la société avait “évité de satisfaire aux exigences explicites des autorités de réglementation et échappé à la surveillance de manière malveillante”, et que les “opérations illégales” de la société ont entraîné “de graves risques pour la sécurité de l’infrastructure d’information clé et de la sécurité des données de la Chine”.

Quelques jours seulement après l’introduction en bourse de 4,4 milliards de dollars de Didi à Wall Street le 30 juin 2021, le régulateur a interdit Didi des magasins d’applications du pays et a lancé une enquête sur son traitement des données clients. Les autorités ont accusé Didi d’avoir enfreint les lois sur la confidentialité et de poser des risques pour la cybersécurité. Leurs actions ont également été largement considérées comme une punition pour la décision de l’entreprise de devenir publique à l’étranger plutôt qu’en Chine.

Les mesures réglementaires ont fait de l’entreprise une tête d’affiche de la répression de Pékin contre les entreprises technologiques et ont effacé des dizaines de milliards de dollars de sa capitalisation boursière.

Cela a également touché les affaires nationales de Didi. La société a enregistré une perte de 4,7 milliards de dollars pour le troisième trimestre de 2021. Son chiffre d’affaires a chuté de 1,7 % par rapport à la même période un an plus tôt.

Sous la pression des régulateurs chinois, Didi a annoncé en décembre qu’elle entamerait le processus de radiation du NYSE et pivoterait vers Hong Kong. En mai, les actionnaires de Didi ont voté pour autoriser la société à être radiée du NYSE.

Peu après les annonces du régulateur, Didi Global a répondu jeudi dans un communiqué qu’il acceptait “sincèrement” l’imposition de sanctions administratives par le régulateur.

“Nous acceptons sincèrement cette décision et y obéissons résolument. Nous suivrons strictement la décision de sanction et les exigences des lois et réglementations pertinentes, procéderons à un auto-examen complet et approfondi et coopérerons activement avec la supervision et la rectification complète avec soin”, a-t-il ajouté. a dit.

“Nous prendrons cela comme un avertissement et renforcerons davantage la construction de la sécurité du cyberespace et la sécurité des données, renforcerons la protection des informations personnelles et remplirons sérieusement nos responsabilités sociales. Nous servirons bien chaque passager, conducteur et partenaire, et réaliserons la sécurité, développement sain et durable de l’entreprise », a-t-il ajouté.