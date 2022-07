La Chine inflige une amende de 1,2 milliard de dollars à Didi alors que les pressions du secteur technologique persistent

L’amende correspondait largement aux sanctions payées par d’autres géants chinois de l’Internet, en termes de part des revenus annuels des entreprises, au cours d’une répression réglementaire de près de deux ans sur le secteur. Certains analystes ont souligné des signes indiquant qu’une période frénétique d’élaboration de règles et d’application sévère par les régulateurs chinois pourrait être sur le déclin.

Mais les entreprises technologiques comme Didi sont confrontées à un long chemin vers la reprise face à un ralentissement économique plus large et ralentissent l’activité résultant des contrôles stricts de Covid en Chine, qui ont provoqué des fermetures répétées et dispersées de villes à travers le pays.

Dans un communiqué, Didi a déclaré qu’il acceptait la sanction et la prendrait comme un avertissement pour améliorer la sécurité de ses données. “Nous remercions sincèrement les autorités compétentes pour leur inspection et leurs conseils, et le public pour ses critiques et sa supervision”, a déclaré la société.