Le groupe Alibaba, la plus grande société de commerce électronique au monde, a été condamné samedi à une amende de 2,3 milliards d’euros par les régulateurs chinois pour tactiques anticoncurrentielles, alors que le Parti communiste au pouvoir resserre son contrôle sur les industries technologiques à croissance rapide.

Les dirigeants du parti s’inquiètent de la domination des plus grandes sociétés Internet chinoises, y compris Alibaba, à un moment où l’industrie se développe dans la finance, les services de santé et d’autres domaines sensibles. Le parti affirme que l’application de la loi anti-monopole, en particulier dans les industries technologiques, est une priorité cette année.

Alibaba a été condamné à une amende pour « abus de sa position dominante » pour limiter la concurrence des détaillants qui utilisent ses plates-formes et pour entraver la « libre circulation » des marchandises, a annoncé l’Administration d’État pour la régulation du marché. Il a déclaré que l’amende était égale à 4% de ses ventes totales en 2019.

Cette décision est un nouveau revers pour Alibaba et son fondateur milliardaire, Jack Ma, à la suite d’une décision prise en novembre par les régulateurs de suspendre les débuts en bourse d’Ant Group, une plate-forme financière issue du géant du commerce électronique. Cela aurait été la plus grande introduction en bourse au monde l’an dernier.

Ma, l’un des entrepreneurs les plus riches et les plus importants de Chine, a temporairement disparu de la vue du public après avoir critiqué les régulateurs dans un discours de novembre. Cela a été suivi quelques jours plus tard par la suspension du groupe Ant, bien que les spécialistes de la finance aient déclaré que les régulateurs étaient déjà inquiets que Ant ne disposait pas de contrôles adéquats des risques financiers.

Alibaba, lancé en 1999, exploite des plateformes de vente au détail, d’entreprise à entreprise et de consommateur à consommateur. Il s’est développé à un rythme effréné dans les services financiers, la production cinématographique et d’autres domaines.

En février, le gouvernement a publié des directives anti-monopole visant à empêcher les pratiques anticoncurrentielles telles que la signature d’accords d’exclusivité avec les commerçants et l’utilisation de subventions pour évincer les concurrents.

Les régulateurs ont déclaré en décembre qu’ils envisageaient des tactiques potentiellement anticoncurrentielles d’Alibaba, y compris une politique baptisée « choisissez l’un des deux », qui oblige les partenaires commerciaux à éviter de traiter avec ses concurrents.