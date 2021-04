Auparavant, la Chine a déclaré que cela faciliterait uniquement l’entrée de ceux qui ont reçu des vaccins chinois, ce qui suscite des réactions négatives dans les pays où ils ne sont pas disponibles. Aucun vaccin étranger contre le coronavirus n’a encore été approuvé pour une utilisation en Chine.

La nouvelle prise en compte des vaccins occidentaux reflète les efforts de la Chine pour s’ouvrir à nouveau alors que la pandémie diminue dans certaines parties du monde et les pays envisagent divers types de passeports vaccinaux qui peuvent faciliter le retour aux voyages internationaux.

«C’est un pas dans la bonne direction», a déclaré James Zimmerman, associé basé à Pékin du cabinet d’avocats international Perkins Coie et ancien président de la Chambre de commerce américaine en Chine.

«Il est très important que les voyages internationaux reprennent le plus tôt possible pour les affaires, le tourisme et l’éducation», a-t-il déclaré. «Les collèges et universités américains risquent d’avoir une autre année perdue si quelque chose ne fonctionne pas bientôt.»

Les voyages en Chine restent limités à ceux qui sont réputés effectuer des voyages essentiels, comme reprendre le travail ou rendre visite à des parents malades.

L’ambassade de Chine s’est abstenue de recommander aux voyageurs américains de se faire vacciner par l’Occident, mais a déclaré qu’ils devraient suivre le calendrier des injections s’ils les recevaient.

« Les vaccins Pfizer et Moderna ont besoin de deux doses, et le vaccin J&J a besoin d’une dose », a déclaré l’ambassade dans un avis en ligne en chinois daté du 16 avril. « Si ceux qui viennent en Chine choisissent de se faire vacciner, ils devraient organiser leur voyage après ils ont effectué le nombre requis d’inoculations. »

L’ambassade a déclaré que les dossiers de vaccination américains contre le coronavirus pourraient être utilisés pour soutenir une demande de code de santé si le test d’anticorps du voyageur n’est pas concluant.

La Chine a contrôlé son épidémie de coronavirus plus tôt que la plupart des pays et a commencé la vaccination de masse des mois avant les États-Unis. Mais récemment, les experts chinois de la santé ont averti que le pays pourrait prendre du retard dans le déploiement de la vaccination, en raison des taux d’efficacité inférieurs des vaccins chinois et des stocks limités de vaccins par rapport à la population massive.

Le Wall Street Journal a rapporté la semaine dernière que la Chine prévoyait d’approuver son premier vaccin étranger contre le coronavirus avant juillet.

Un employé qui a répondu au téléphone au consulat de Chine à Chicago lundi a déclaré que la vaccination n’était pas une exigence pour entrer en Chine. Ceux qui ont été vaccinés auraient ces informations enregistrées dans leur code QR de santé, a-t-elle déclaré. L’ambassade de Chine n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Pour entrer en Chine maintenant sous des mesures pandémiques, un voyageur doit être testé négatif sur deux types de tests de coronavirus: un pour le matériel génétique du virus et un autre pour les anticorps IgM que le corps produit dans les premières semaines après l’infection.

Mais une vaccination récente peut également produire un résultat positif au test d’anticorps, a déclaré l’ambassade de Chine dans l’avis en ligne.

Ceux qui ont reçu un test d’anticorps IgM positif non concluant peuvent toujours obtenir un code QR santé s’ils ont reçu un vaccin chinois, selon les nouvelles directives. S’ils ont reçu les vaccins Pfizer, Moderna ou J&J, ils peuvent obtenir un code avec un peu plus de tracas, en fournissant leur carnet de vaccination et en effectuant un deuxième type de test d’anticorps qui recherche la protéine N au lieu de la protéine S.

Les voyageurs non vaccinés dont le test d’anticorps est positif font face à une plus longue série de tests pour prouver qu’ils ne sont pas infectés.

Indépendamment du code QR santé, les voyageurs doivent demander un visa dans un processus qui a été resserré dans la pandémie. À leur arrivée en Chine, ils doivent subir deux semaines de quarantaine dans un établissement officiel, suivies d’une semaine de quarantaine à domicile.

La Chine a été l’un des premiers promoteurs des passeports vaccinaux, ou des certificats qui permettent aux gouvernements de vérifier qu’un voyageur international a été vacciné. Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi a déclaré le mois dernier que la Chine espérait négocier la reconnaissance mutuelle de ses vaccins avec d’autres pays pour accélérer le retour des voyages internationaux.

Mais alors même qu’elles ouvraient la porte à davantage de visiteurs occidentaux, les autorités chinoises se sont déclarées préoccupées par le nombre croissant de fausses cartes de vaccination disponibles à l’achat aux États-Unis. En annonçant les nouvelles mesures vendredi, le consulat chinois à Los Angeles a mis en garde les candidats contre la falsification des cartes de vaccination.

« Le consulat … examinera la certification de vaccination et, si nécessaire, contactera le département qui a délivré la certification pour confirmer », a-t-il déclaré.

L’ambassade à Washington a fait écho à ce sentiment: «Lorsque le rapport est faux, ou que le certificat de vaccination ou le rapport de test a été falsifié, un code de santé ne sera pas délivré. Toutes les conséquences qui en résulteront seront supportées par les parties elles-mêmes. »