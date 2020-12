Pékin a riposté à Washington, imposant des sanctions financières aux responsables américains, au personnel du Congrès, aux ONG et aux membres de leur famille en représailles aux sanctions américaines sur Hong Kong imposées plus tôt cette semaine.

S’exprimant jeudi, la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, a déclaré aux journalistes que Pékin allait prendre des mesures contre des responsables et des individus américains dans ce qu’elle a décrit comme un «Contre-attaque égale.»

La Chine a décidé d’imposer des sanctions égales contre les responsables du gouvernement américain, le personnel du Congrès, les organisations non gouvernementales et les membres de la famille immédiate en relation avec la question de Hong Kong.

Les nouvelles mesures toucheront également les diplomates américains travaillant à Hong Kong et à Macao.

Hua a exhorté les États-Unis à cesser immédiatement de s’ingérer dans les affaires intérieures de la Chine, notamment à Hong Kong, et «N’allez pas plus loin sur une route fausse et dangereuse.»

Cette décision intervient en réponse à l’imposition par Washington de sanctions financières et à une interdiction de voyager à 14 responsables chinois lundi.

Les sanctions américaines visaient des Chinois qui ont joué un rôle dans l’adoption de la loi sur la sécurité nationale et la disqualification des législateurs élus de l’opposition à Hong Kong.

Les relations entre Washington et Pékin se sont détériorées tout au long de l’année, les deux parties ayant réciproquement l’imposition de sanctions et s’engageant dans une guerre des mots à enjeux élevés.

Mercredi, Pékin a fustigé Washington «Juridiction à bras long» et l’ingérence dans les affaires intérieures après que le Trésor américain a sanctionné les entreprises chinoises expédiant du charbon nord-coréen.

