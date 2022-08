La Chine impose des sanctions aux personnalités taïwanaises pour punir les États-Unis et l’île

BEIJING (AP) – La Chine a imposé mardi des interdictions de visa et d’autres sanctions aux personnalités politiques taïwanaises alors qu’elle augmente la pression sur l’île autonome et les États-Unis en réponse aux visites successives du Congrès.

Les sanctions interviennent un jour après que la Chine a organisé davantage d’exercices militaires dans les mers et les cieux entourant Taïwan en réponse à ce qu’elle a appelé “la collusion et la provocation entre les États-Unis et Taïwan”. Il n’y a pas eu de mot sur le calendrier et l’ampleur des exercices chinois.

Ils ont été annoncés le même jour qu’une délégation du Congrès américain a rencontré la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, et après une visite similaire de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, le membre le plus haut placé du gouvernement américain à se rendre à Taïwan en 25 ans. Le gouvernement chinois s’oppose à ce que Taïwan ait des contacts officiels avec des gouvernements étrangers parce qu’il considère Taïwan comme son propre territoire, et ses récents bruits de sabre ont souligné sa menace de prendre l’île par la force militaire.

La visite de Pelosi a été suivie de près de deux semaines d’exercices militaires chinois menaçants qui comprenaient des tirs de missiles au-dessus de l’île et des incursions de navires de la marine et d’avions de guerre à travers la ligne médiane du détroit de Taiwan, qui a longtemps été un tampon entre les parties.

À Washington, le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a déclaré aux journalistes que la Chine avait réagi de manière excessive avec sa “réponse provocatrice et totalement inutile à la délégation du Congrès qui s’est rendue à Taiwan au début du mois”.

Les cibles des dernières sanctions de la Chine incluent l’ambassadeur de facto de Taïwan aux États-Unis, Bi-khim Hsiao et les législateurs Ker Chien-ming, Koo Li-hsiung, Tsai Chi-chang, Chen Jiau-hua et Wang Ting-yu, ainsi que l’activiste Lin Fan de Fei.

Il leur sera interdit de se rendre en Chine continentale, à Hong Kong et à Macao, et d’avoir des relations financières ou personnelles avec des personnes et des entités dans ces régions, selon le Bureau du travail de Taiwan du Parti communiste au pouvoir.

Les mesures ont été conçues pour “punir résolument” ceux considérés comme des “éléments purs et durs” soutenant l’indépendance de Taiwan, a déclaré l’agence de presse officielle Xinhua.

Le Premier ministre Su Tseng-chang, le chef de l’Assemblée législative You Si-kun et le ministre des Affaires étrangères Joseph Wu figuraient déjà sur la liste des sanctions de la Chine et seront confrontés à davantage de restrictions, a indiqué Xinhua.

La Chine n’exerce aucune autorité légale sur Taïwan et on ne sait pas quel effet les sanctions auraient. La Chine a refusé tout contact avec le gouvernement taïwanais depuis peu après l’élection de Tsai en 2016, qui a été réélu à une écrasante majorité en 2020.

Le Parti progressiste démocrate pro-indépendantiste de Tsai contrôle également la législature, et la grande majorité des Taïwanais sont favorables au maintien du statu quo de l’indépendance de facto au milieu de liens économiques et sociaux solides entre les parties.

La Chine accuse les États-Unis d’encourager l’indépendance de l’île par la vente d’armes et l’engagement entre les politiciens américains et le gouvernement de l’île. Washington dit qu’il ne soutient pas l’indépendance, n’a pas de relations diplomatiques officielles avec l’île et soutient que les deux parties devraient régler leur différend pacifiquement – ​​mais il est légalement tenu de s’assurer que l’île peut se défendre contre toute attaque.

Taïwan a mis son armée en état d’alerte, mais n’a pris aucune contre-mesure majeure contre les mesures chinoises. Cela s’est reflété dans le calme dominant et l’ambivalence généralisée parmi le public, qui vit sous la menace d’attaques chinoises depuis plus de sept décennies.

Taïwan a annoncé des exercices de l’armée de l’air et de missiles sol-air pour jeudi et vendredi.

The Associated Press