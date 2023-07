La Chine impose des restrictions sur les métaux de fabrication de puces dans la guerre technologique avec les États-Unis et l’Europe

La Chine restreint les exportations de gallium et de germanium, deux métaux essentiels à la fabrication de semi-conducteurs, a déclaré son ministère du Commerce dans un communiqué le 3 juillet, intensifiant une guerre commerciale technologique sur l’accès aux micropuces avec l’Europe et les États-Unis.

La Chine restreint les exportations de deux métaux essentiels à la fabrication de semi-conducteurs, a annoncé lundi son ministère du Commerce, intensifiant une guerre commerciale technologique avec l’Europe et les États-Unis sur l’accès aux micropuces.

Ces nouvelles réglementations – imposées pour des raisons de sécurité nationale – obligeront les exportateurs à demander une licence pour expédier certains composés de gallium et de germanium à partir du 1er août, a déclaré le ministère chinois du Commerce. dit dans un communiqué tard lundi.

Les demandes de ces licences d’exportation doivent identifier les importateurs et les utilisateurs finaux et préciser comment ces métaux seront utilisés.

Cette décision fait partie d’une bataille mondiale qui s’intensifie pour la suprématie technologique – la Chine étant la plus grande source mondiale des deux métaux, selon une étude de l’Union européenne sur les matières premières critiques cette année.

En octobre, les États-Unis ont lancé des règles radicales visant à empêcher les exportations de puces et d’outils semi-conducteurs clés vers la Chine. On pense que ces mesures pourraient paralyser les ambitions de la Chine de stimuler ses industries technologiques nationales. Les États-Unis ont également fait pression sur les principaux pays et alliés fabricants de puces, comme les Pays-Bas et le Japon, pour introduire leurs propres restrictions à l’exportation.