La Chine impose des restrictions sur les exportations de drones civils à longue portée, cite la guerre de la Russie en Ukraine

La Chine a imposé lundi des restrictions sur les exportations de drones civils à longue portée, citant la guerre de la Russie en Ukraine et craignant que les drones ne soient convertis à un usage militaire.

Le gouvernement du dirigeant chinois Xi Jinping est ami avec Moscou mais dit qu’il est neutre dans la guerre de 18 mois. Il a été piqué par des informations selon lesquelles les deux parties pourraient utiliser des drones de fabrication chinoise pour la reconnaissance et éventuellement des attaques.

Les contrôles à l’exportation entreront en vigueur mardi pour empêcher l’utilisation de drones à des « fins non pacifiques », a indiqué le ministère du Commerce dans un communiqué. Il a déclaré que les exportations seraient toujours autorisées, mais n’a pas précisé quelles restrictions s’appliqueraient.

La Chine est l’un des principaux développeurs et exportateurs de drones. DJI Technology Co., l’un des principaux concurrents de l’industrie mondiale, a annoncé en avril 2022 qu’il se retirait de la Russie et de l’Ukraine pour empêcher que ses drones ne soient utilisés au combat.

« Le risque que certains véhicules aériens sans pilote civils de haute spécification et de haute performance soient convertis à un usage militaire augmente constamment », a déclaré le ministère du Commerce.

Des restrictions s’appliqueront aux drones qui peuvent voler au-delà de la distance de vue naturelle des opérateurs ou rester en l’air plus de 30 minutes, avoir des accessoires qui peuvent lancer des objets et peser plus de 15½ livres, selon le ministère.

« Depuis la crise en Ukraine, certaines entreprises chinoises de drones civils ont volontairement suspendu leurs opérations dans les zones de conflit », a déclaré le ministère du Commerce. Il a accusé les États-Unis et les médias occidentaux de diffuser de « fausses informations » sur les exportations de drones chinois.

Vendredi, le gouvernement a défendu ses relations avec la Russie comme une « coopération économique et commerciale normale » après qu’un rapport des services de renseignement américains a déclaré que Pékin avait peut-être fourni des équipements utilisés en Ukraine qui pourraient avoir des applications militaires.

Le rapport cite des données douanières russes qui montrent que des sous-traitants militaires appartenant à l’État chinois ont fourni des drones, des équipements de navigation, des pièces d’avions de chasse et d’autres biens.

L’administration Biden a averti Pékin des conséquences non précisées si elle soutenait l’effort de guerre du Kremlin. Le rapport de la semaine dernière n’a pas précisé si l’un des échanges cités pourrait déclencher des représailles américaines.

Xi et le président russe Vladimir Poutine ont déclaré avant l’invasion de février 2022 que leurs gouvernements avaient une amitié » sans limites « . Pékin a bloqué les efforts visant à censurer Moscou aux Nations Unies et a répété les justifications russes de l’attaque.

La Chine s’est « toujours opposée à l’utilisation de drones civils à des fins militaires », a déclaré le ministère du Commerce. « L’expansion modérée du contrôle des drones par la Chine cette fois est une mesure importante pour démontrer la responsabilité d’un grand pays responsable. »

Le gouvernement ukrainien a fait appel à DJI en mars 2022 pour qu’il cesse de vendre des drones qu’il a déclaré que le ministère russe utilisait pour cibler des attaques de missiles. DJI a rejeté les allégations selon lesquelles il aurait divulgué des données sur les positions militaires de l’Ukraine à la Russie.