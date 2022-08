La Chine impose des restrictions commerciales à Taïwan — RT World News

Les importations d’agrumes et de poisson taïwanais ont été ciblées lors du voyage de Nancy Pelosi sur l’île

La Chine a suspendu l’importation d’une gamme de produits taïwanais alors que les tensions augmentent à la suite d’une visite sur l’île autonome de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi.

Selon les autorités chinoises, les importations d’agrumes taïwanais et de certains types de poissons sont suspendues. Les restrictions ont été imposées en raison de résidus excessifs de pesticides détectés »plusieurs fois” alors que certains emballages de poisson congelé avaient été testés positifs pour le coronavirus, ont-ils déclaré.

Article inline ad

Dans une déclaration séparée, le ministère chinois du Commerce a déclaré qu’il arrêterait l’exportation de sable vers Taïwan sur la base des documents juridiques pertinents. Au-delà de cela, le ministère n’a pas fourni plus de détails.

Lundi, avant la visite de Pelosi, une interdiction a été imposée à plus de 100 marques alimentaires taïwanaises, notamment des producteurs de thé, de miel et de fruits de mer. Selon Pékin, tous n’avaient pas renouvelé leurs enregistrements d’exportation et ne seraient autorisés à vendre leurs produits que jusqu’à fin juillet.

En réponse à cette évolution, le directeur de la Taiwan Food and Drug Administration, Wu Shou-mei, a noté que les restrictions pourraient être politiquement motivées, accusant Pékin de traiter les fabricants taïwanais différemment de ceux des autres pays.

Ce n’est pas la première fois que Pékin impose des restrictions commerciales à Taipei. L’année dernière, il a bloqué les importations d’ananas en disant qu’il avait trouvé des parasites dans un certain nombre d’expéditions. Taïwan, cependant, a rejeté l’affirmation à l’époque, réitérant que le fruit est “de la plus haute qualité et répond aux normes de certification internationales les plus strictes”.















La Chine est le plus grand partenaire commercial de Taïwan, dépensant 328,3 milliards de dollars avec l’île l’année dernière. Dans le même temps, les exportations de Taïwan dépassent les importations de 172 milliards de dollars.

Les nouvelles restrictions coïncident avec une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, une décision qui a déclenché de vives protestations de Pékin. La Chine estime que le voyage du haut responsable américain viole la souveraineté du pays. Selon le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi, certains politiciens américains sont «jouer ouvertement avec le feu » concernant la question de Taïwan.

Les États-Unis, a-t-il dit, sont «saper continuellement la souveraineté de la Chine, émasculer la politique d’une seule Chine et même tenter délibérément de créer artificiellement un incident dans le détroit de Taiwan.”

Mercredi, l’armée chinoise a annoncé des exercices militaires au large de l’île, des tirs réels dans le détroit de Taiwan et des lancements d’essais de missiles dans la mer à l’est de Taiwan.

Au cours de sa visite, Pelosi a rencontré des députés à Taipei et des membres de la délégation américaine ont également tenu une séance à huis clos avec des responsables taïwanais. Plus tôt, Pelosi a révélé qu’elle avait l’intention de discuter de sécurité, d’économie et de gouvernance avec ses homologues là-bas.