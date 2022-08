La Chine ignore les appels téléphoniques du Pentagone – Politico

La rupture signalée des communications survient au milieu d’exercices militaires à grande échelle autour de Taïwan

Alors que la Chine poursuit ses exercices militaires rapides autour de Taïwan en représailles à la visite provocatrice de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île cette semaine, les hauts responsables militaires chinois refusent de répondre aux appels de leurs homologues du Pentagone, selon Politico.

Pékin aurait rejeté plusieurs appels du secrétaire à la Défense Lloyd Austin et du président des chefs d’état-major général Mark Milley ces derniers jours, selon “trois personnes au courant des tentatives.” Le dernier contact confirmé de Milley avec le chef d’état-major interarmées chinois, le général Li Zuocheng, a eu lieu le 7 juillet, tandis qu’Austin a rencontré en personne le ministre chinois de la Défense, le général Wei Fenghe, en juin.

Vendredi, Pékin a décidé de couper les relations diplomatiques avec Washington dans un certain nombre de domaines militaires et civils. Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié une liste de questions sur lesquelles il n’y aura plus de communication entre les responsables chinois et américains, y compris les contacts militaires au niveau des commandants de théâtre et des discussions plus larges sur la coordination de la politique de défense.

La Chine a également suspendu les consultations sur la sécurité maritime, la coopération sur le rapatriement des migrants illégaux, l’assistance juridique en matière pénale, la lutte contre la criminalité transnationale et le trafic de drogue, ainsi que les discussions sur le changement climatique, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Sans commenter la rupture signalée dans les communications militaires de haut niveau, la Maison Blanche a déclaré que les récentes mesures de la Chine augmentaient le “risque d’erreur de calcul et de perception erronée”, même si le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, l’a insisté “n’élimine pas complètement les opportunités pour les membres supérieurs de nos militaires de parler.”

“Vous avez autant de matériel militaire opérant dans des zones confinées, c’est bien, surtout maintenant, d’avoir ces lignes de communication ouvertes”, Kirby a déclaré vendredi.

Pékin a lancé “sans précédent” des exercices militaires et des exercices de tir réel dans six zones maritimes autour de Taïwan jeudi en réponse à la brève visite de Nancy Pelosi. Les exercices comprennent la simulation d’un “blocus” de l’île, ainsi que des assauts amphibies et des frappes de cibles au sol, selon le ministère chinois de la Défense.

La Chine considère Taïwan comme une partie inaliénable de son territoire et considère les visites telles que celle de Pelosi comme des atteintes à sa souveraineté et une violation du principe d'”une seule Chine”, en vertu duquel la plupart des pays s’abstiennent de reconnaître diplomatiquement Taïwan. Bien qu’ils reconnaissent officiellement Pékin comme la seule autorité légitime en Chine depuis 1979, les États-Unis entretiennent de solides liens officieux avec l’île de 23,5 millions d’habitants, vendant fréquemment des armes à Taipei et soutenant sa volonté de souveraineté.