Alors que le Championnat du monde de tennis de table par équipe reprend ses activités après une interruption de quatre ans en raison de la pandémie de Covid-19, la Chine met tout en œuvre pour conserver le titre qu’elle a remporté en 2018.

Il a clairement indiqué ses intentions en annonçant des équipes solides pour les sections masculines et féminines.

L’Association chinoise de tennis de table (CTTA) a annoncé dimanche les équipes chinoises pour les prochaines finales des Championnats du monde de tennis de table par équipe de Chengdu 2022.

A LIRE AUSSI : US Open : Carlos Alcaraz remporte le premier titre du Grand Chelem et sera le plus jeune N°1 mondial

L’équipe masculine est composée de Fan Zhendong, Ma Long, Liang Jingkun – les trois meilleurs joueurs du classement mondial de tennis de table (WTT), et Wang Chuqin, qui ont directement obtenu leur place grâce au classement mondial, et Lin Gaoyuan, vainqueur de le concours de sélection par équipe.

Du côté des femmes, Sun Yingsha, Chen Meng, Wang Manyu et Wang Yidi sont recrutées dans l’équipe grâce à leur classement mondial – elles sont les quatre premières de la liste, tandis que Chen Xingtong obtient le ticket en remportant le titre lors du récent- a conclu le concurrent du WTT Muscat.

Les championnats du monde de tennis de table par équipes se dérouleront à Chengdu, dans la province chinoise du Sichuan (sud-ouest), du 30 septembre au 9 octobre.

L’Inde fait partie des 66 nations participant à la compétition, qui ont été dévoilées par l’ITTF il y a quelques jours.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici