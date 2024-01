La Chine gagne un nouvel ami dans le Pacifique, portant atteinte aux intérêts américains

La décision de Nauru, une île du Pacifique, de transférer ses relations diplomatiques de Taipei à Pékin cette semaine aura été un coup dur pour les États-Unis dans un contexte d’engagement intermittent dans la région, où les ouvertures de la Chine se sont révélées particulièrement séduisantes ces dernières années.

Dans un discours prononcé lundi, le président David Adeang a déclaré que son pays rétablirait ses liens avec la République populaire de Chine, une décision qui, selon lui, serait dans le meilleur intérêt de la nation.

Cela s’est produit peu de temps après que le vice-président taïwanais Lai Ching-te, un sceptique envers la Chine au sein du Parti démocrate progressiste au pouvoir, a remporté l’élection présidentielle de l’île le 13 janvier, donnant au DPP le contrôle de l’exécutif pour un troisième mandat sans précédent.

Les États-Unis et la Chine sont impliqués dans une lutte d’influence dans le Pacifique Sud dans le cadre de leur rivalité géopolitique plus large. Alors que l’Amérique négligeait son ancien terrain de jeu pour donner la priorité à d’autres régions du monde, Pékin s’est lancé dans la lutte en promettant de financer des programmes sociaux et d’aider les États insulaires de première ligne à lutter contre la crise climatique.

Sous la surface, il y a aussi un élément de sécurité discret dans le concours. Les îles du Pacifique savent que Washington et Pékin cherchent tous deux à accéder aux ports et bases militaires critiques de la région, et certains ne sont que trop heureux de monter les superpuissances les unes contre les autres.

Le bureau présidentiel à Taipei a déclaré qu’il regrettait le choix de Nauru de rompre les liens “sous l’impulsion de Pékin”. Seuls 12 pays dans le monde, dont 11 sont membres de l’ONU, reconnaissent le gouvernement de la République de Chine de Taiwan.

En 2019, lorsque Pékin a débauché les Îles Salomon de la liste de plus en plus réduite des partenaires diplomatiques officiels de Taiwan, la présidente Tsai Ing-wen a déclaré que son gouvernement « ne s’engagerait pas dans une diplomatie du dollar avec la Chine afin de satisfaire des demandes déraisonnables ».

Nauru n’a pas fourni de raison détaillée pour son changement d’allégeance à Pékin – une décision qu’elle a tentée en 2002 et est revenue trois ans plus tard. Le bureau d’Adeang n’a pas immédiatement répondu Semaine d’actualitésdemande écrite de commentaires de.

Lors d’une visite à Taiwan mardi, Laura Rosenberger, présidente de l’Institut américain à Taiwan – l’ambassade américaine de facto sur l’île – a qualifié la décision de Nauru de « décevante ».

“Taïwan est un partenaire fiable, démocratique et partageant les mêmes idées. Nous encourageons tous les pays à accroître leur engagement avec Taiwan et à continuer de soutenir la démocratie, la bonne gouvernance, la transparence et le respect de l’État de droit”, a déclaré Rosenberger.

Les États-Unis, comme la plupart des pays du monde, n’entretiennent aucune relation formelle avec Taiwan, mais le déclin de la reconnaissance officielle de l’île sape la légitimité du gouvernement et constitue un point potentiel d’instabilité politique.

Le président Lionel Aingimea de Nauru, au centre, et la présidente Tsai Ing-wen de Taïwan, à gauche, sont accueillis par une garde d’honneur lors d’une cérémonie devant le bureau présidentiel à Taipei, le 13 décembre 2019. Les États-Unis et la Chine se bousculent pour influencer le Pacifique Sud après que Pékin ait convaincu Nauru de rompre ses liens avec Taipei.

Sam Yeh/AFP via Getty



Les États-Unis ont publié leur toute première stratégie pour le Pacifique en 2022, dans laquelle ils accusaient la Chine de pressions diplomatiques et de coercition économique dans la région. Les représentants de Pékin à Washington ont qualifié cette accusation de « non-sens ».

Aujourd’hui, l’Amérique est prise entre plusieurs priorités stratégiques concurrentes, dont beaucoup, selon la Maison Blanche, sont directement ou indirectement liées à sa capacité à contrer efficacement le défi systémique que pose la Chine à l’ordre international d’après-guerre.



Le président américain Joe Biden a accueilli à deux reprises les dirigeants des îles du Pacifique à Washington et a promis des centaines de millions de dollars de fonds à la région au cours de la prochaine décennie. Les experts en la matière ont déploré l’annulation tardive de ce qui devait être une visite historique en Papouasie-Nouvelle-Guinée en mai dernier afin que Biden puisse tenir des négociations sur le plafond de la dette avec les dirigeants républicains.

“La Chine insiste fortement sur le discours de ‘l’inévitabilité’ avec d’autres pays qui reconnaissent Taiwan, affirmant qu’il est inévitable que la Chine gagne, donc il vaut mieux conclure un accord tant qu’ils le peuvent”, Cleo Paskal, chercheur principal non-résident à l’Université de Taiwan. la Fondation pour la défense des démocraties, un groupe de réflexion de Washington, DC, a déclaré Semaine d’actualités.

“Dans les deux pays insulaires du Pacifique qui reconnaissent Taïwan et sont en libre association avec les États-Unis (Palau et les Îles Marshall), ils ajoutent le message suivant : ‘vous ne pouvez pas non plus compter sur les États-Unis'”, a déclaré Paskal.

Kwei-Bo Huang, professeur à l’Université nationale Chengchi de Taipei, a déclaré Semaine d’actualités: “Il y a eu un effet domino une fois que les Îles Salomon et Kiribati ont changé leur reconnaissance de la République de Chine à la République populaire en 2019.”

“Depuis lors, l’influence de Pékin sur les pays insulaires du Pacifique s’est manifestement accrue, ce qui indique l’échec de l’administration de Tsai Ing-wen à mettre fin au comportement agressif de Pékin en matière de politique étrangère à l’égard du ‘tir à la corde’ diplomatique”, a déclaré Huang.

Courtney Fung, chercheuse en résidence à l’institut de recherche Asia Society Australia, a déclaré que Pékin suivait un manuel existant contre Taiwan.

“Les récents résultats indiquent que la Chine fait pression pour que les États changent de reconnaissance diplomatique sous les administrations du PDP. Ce n’est donc pas une nouvelle tactique pour Pékin, mais le moment choisi juste après les élections à Taiwan envoie un message sur la portée diplomatique de la Chine”, a déclaré Fung. Semaine d’actualités.

Dans son annonce cette semaine, Nauru a cité la résolution 2758 de l’ONU, qui a été adoptée par l’Assemblée générale en 1971 pour reconnaître la République populaire de Chine comme « le seul représentant légitime de la Chine auprès des Nations Unies ».

Pékin revendique Taiwan comme faisant partie du territoire chinois, bien que le Parti communiste n’y ait jamais gouverné. Le texte de l’ONU ne mentionne ni Taiwan ni la République de Chine.

“L’accent délibérément mis sur la résolution 2758 de l’ONU est étrange, car cette résolution vise à résoudre le différend sur le “siège de la Chine” au sein de l’ONU et n’a rien à voir avec la question de savoir à quel pays, la République de Chine ou la RPC, appartient Taiwan en dehors de l’ONU. système”, a déclaré Huang, le politologue.

Rosenberger, président de l’AIT, a déclaré que la résolution “ne prend pas de décision sur le statut de Taiwan” et “n’empêche pas les pays d’entretenir des relations diplomatiques avec Taiwan”.

Pékin a utilisé la résolution à son avantage afin de repousser les efforts des États-Unis visant à diluer leur insistance sur le principe d’une seule Chine, en vertu duquel Taiwan fait sans équivoque partie de la Chine, selon Fung de l’Asia Society.

“Cependant, la référence de Nauru à la résolution 2758 de l’ONU est une nouvelle justification pour changer de reconnaissance diplomatique et indique que la Chine projette son interprétation révisionniste de la résolution dans la politique internationale”, a déclaré Fung.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a salué l’annonce de Naura. “La Chine est prête à travailler avec Nauru pour ouvrir de nouveaux chapitres de nos relations bilatérales sur la base du principe d’une seule Chine”, indique le communiqué.

Le drapeau national de Nauru est absent de son poteau, quatrième à droite, dans le quartier diplomatique où se trouve l’ambassade de Nauru à Taipei le 15 janvier 2024. La nation du Pacifique Sud a annoncé le 15 janvier qu’elle rompait ses relations diplomatiques avec Taiwan et qu’elle le ferait à la place. reconnaître la Chine.

YAN ZHAO/AFP via Getty Images



Les responsables de Pékin ont décrit les élections du week-end dernier à Taiwan comme un choix entre la paix et la guerre, et la victoire de Lai à une majorité de 40 pour cent aurait frustré le président chinois Xi Jinping.

Huang a déclaré que les trois partenaires diplomatiques restants de Taipei dans le Pacifique n’ont pas encore indiqué qu’ils étaient prêts à changer de camp. “Les Îles Marshall, Palau et Tuvalu n’ont pas montré d’attitude évidente à l’égard d’un ‘changement d’avis’ de Taipei à Pékin, ni en raison de l’influence plus forte de Washington, ni en raison de leur équilibre.”

“Les Îles Marshall et les Palaos appartiennent aux Pactes de libre association menés par Washington”, a-t-il déclaré. “Tuvalu semble beurrer son pain des deux côtés, et en plus il reçoit une aide économique continue de Taipei.”