Annonçant le succès de la Chine dans l’élimination de la maladie, le directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré que « nous félicitons le peuple chinois d’avoir débarrassé le pays du paludisme » après avoir atteint ce « durement gagné » victoire de « des décennies d’action ciblée et soutenue ».

La Chine rejoint le nombre croissant de pays qui montrent au monde qu’un avenir sans paludisme est un objectif viable.

Cette réussite fait de la Chine le premier pays de la Région OMS du Pacifique occidental à obtenir une certification sans paludisme depuis plus de 30 ans, après l’Australie en 1981, Singapour en 1982 et Brunei en 1987.

Pour obtenir ce titre, un pays doit avoir signalé au moins trois années consécutives sans nouveau cas domestique de virus, fournir des preuves qui sont rigoureusement examinées et montrer qu’ils ont mis en œuvre des mesures pour l’empêcher de réapparaître.

En réponse à son élimination réussie du paludisme, le ministère des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré que « le PCC et le gouvernement chinois ont toujours accordé la priorité à la protection de la santé, de la sécurité et de la prospérité des personnes », louant le travail du pays en tant que « grande contribution » à « progrès en matière de santé et de droits humains dans le monde ».

L’OMS a répertorié 40 pays, dont la Chine, comme exempts de paludisme, le dernier ajout précédent étant El Salvador plus tôt en 2021. Séparément, l’organisme de santé répertorie 61 autres pays où il n’y a eu aucun cas de la maladie ou c’était éradiquée sans qu’aucune action du gouvernement ne soit nécessaire.

