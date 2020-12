Pékin a exhorté les États-Unis à cesser de cibler les entreprises chinoises après que Washington ait répertorié 58 entreprises chinoises ayant des liens militaires supposés, une mesure qui leur interdit de se procurer une série de produits et de technologies américains.

S’exprimant mardi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a déclaré aux journalistes que Pékin s’oppose avec véhémence à la dernière initiative américaine contre les intérêts chinois.

«La Chine exprime sa ferme opposition à cela et exhorte les États-Unis à cesser immédiatement leurs actes répréhensibles et à accorder un traitement équitable aux entreprises de tous les pays, y compris les entreprises chinoises», A déclaré Wang.

Le porte-parole a critiqué l’abus continu des États-Unis en matière de mesures de contrôle des exportations comme moyen de supprimer et de contenir les intérêts commerciaux des entités étrangères.

«Il s’agit d’une violation grave des règles du libre-échange, d’une menace sérieuse pour la sécurité de la chaîne industrielle et de la chaîne d’approvisionnement mondiales, et d’une atteinte grave au bien-être et aux intérêts de la population de tous les pays, y compris les États-Unis,» il a noté.

Aussi sur rt.com Pékin exhorte Washington à mettre fin à la répression alors que Trump signe un projet de loi qui pourrait expulser les entreprises chinoises des bourses américaines

Wang a juré que la Chine ferait tout son possible pour «Sauvegarder résolument les droits et intérêts légitimes» des entreprises chinoises face aux sanctions américaines.

Lundi, les États-Unis ont publié une liste de 58 entreprises chinoises et 45 entreprises russes réputées avoir des liens militaires.

Le secrétaire au Commerce, Wilbur Ross, a déclaré lundi que les mesures créaient un nouveau processus « Pour aider les exportateurs à filtrer leurs clients pour les utilisateurs finaux militaires. »

Cette décision interdit aux sociétés cotées d’acheter certains produits et technologies américains.

Pékin et Washington se sont engagés dans une guerre des mots en spirale et des sanctions réciproques tout au long de 2020.

La Chine a également promis de prendre des contre-mesures après que les États-Unis ont imposé lundi des restrictions de visa supplémentaires aux responsables chinois pour des violations présumées des droits de l’homme.

Aussi sur rt.com Un sous-marin nucléaire américain navigue dans le golfe Persique alors qu’Israël envoie son sous-marin à travers le canal de Suez dans un « message à l’Iran »

Vous aimez cette histoire? Partagez le avec un ami!