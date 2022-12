La Chine fustige le rapport américain et réitère la politique nucléaire de « non première utilisation »

BEIJING (AP) – La Chine adhère strictement à sa politique de non-utilisation en premier des armes nucléaires “à tout moment et en aucune circonstance”, a déclaré mardi son ministère de la Défense dans une réponse cinglante à un rapport américain alléguant une accumulation majeure des capacités nucléaires de Pékin.

Le Pentagone a publié la semaine dernière un rapport annuel sur la sécurité de la Chine qui avertissait que Pékin aurait probablement 1 500 ogives nucléaires d’ici 2035, et qu’il n’avait pas précisé comment il prévoyait de les utiliser.

Ce rapport “déforme la politique de défense nationale et la stratégie militaire de la Chine, fait des spéculations sans fondement sur le développement militaire de la Chine et s’immisce grossièrement dans les affaires intérieures de la Chine sur la question de Taiwan”, a déclaré le porte-parole du ministère Tan Kefei dans un communiqué.

Tan a accusé les États-Unis d’être “le plus grand fauteur de troubles et destructeur de la paix et de la stabilité mondiales”, et a répété que Pékin n’avait jamais renoncé à l’usage de la force pour conquérir Taïwan autonome, un allié américain que la Chine considère comme faisant partie de son territoire.

Tan n’a pas abordé directement les allégations du rapport concernant une accumulation nucléaire chinoise, mais a accusé les États-Unis d’avoir exacerbé les tensions nucléaires, en particulier avec son projet d’aider l’Australie à construire une flotte de sous-marins propulsés par la technologie nucléaire américaine, que le président français a qualifiée de ” affrontement avec la Chine.

L’Australie a déclaré qu’elle ne chercherait pas à armer les sous-marins avec des armes nucléaires. Tan a également accusé les États-Unis de posséder le plus grand arsenal nucléaire du monde, bien que ce titre soit en fait détenu par la Russie, un proche partenaire militaire, économique et diplomatique de la Chine.

En 2022, la Russie possède un total de 5 977 ogives nucléaires contre 5 428 dans l’inventaire américain, selon la Fédération des scientifiques américains. La Chine possède actuellement 350 ogives nucléaires, selon la fédération.

La Chine a longtemps adhéré à ce qu’elle appelle une stratégie de sécurité nationale purement défensive, y compris l’affirmation selon laquelle elle ne sera jamais la première à utiliser des armes nucléaires dans un conflit. Cette position a souvent été contestée dans le pays et à l’étranger, en particulier s’il s’agit d’une confrontation à propos de Taiwan.

“Ce qu’il faut souligner, c’est que la Chine poursuit fermement la stratégie nucléaire d’autodéfense et de défense, adhère toujours à la politique de non-utilisation en premier des armes nucléaires à tout moment et en aucune circonstance, et maintient sa force nucléaire au niveau minimum. nécessaires à la sécurité nationale », a déclaré Tan dans le communiqué, qui a été publié sur le site Web du ministère.

Ses remarques sont intervenues quelques jours après que le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré que les États-Unis se trouvaient à un tournant avec la Chine et auraient besoin de force militaire pour garantir que les valeurs américaines, et non celles de Pékin, établissent les normes mondiales au 21e siècle.

Le discours d’Austin samedi au Reagan National Defense Forum a clôturé une semaine au cours de laquelle le Pentagone s’est concentré sur l’ascension de la Chine et ce que cela pourrait signifier pour la position de l’Amérique dans le monde.

La Chine “est le seul pays qui a à la fois la volonté et, de plus en plus, le pouvoir de remodeler sa région et l’ordre international en fonction de ses préférences autoritaires”, a déclaré Austin. “Alors permettez-moi d’être clair: nous ne laisserons pas cela se produire.”

Austin était sur place vendredi pour un déploiement nocturne spectaculaire du plus récent bombardier furtif nucléaire de l’armée américaine, le B-21 Raider, qui est conçu pour battre les capacités cyber, spatiales et nucléaires en croissance rapide de Pékin.

Le bombardier fait partie d’une importante refonte nucléaire centrée sur la Chine en cours qui, selon le Bureau du budget du Congrès, coûtera 1,2 billion de dollars jusqu’en 2046.

Les relations déjà tendues entre Washington et Pékin se sont encore détériorées en août lorsque la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, s’est rendue à Taïwan. La Chine a répondu en tirant des missiles au-dessus de l’île et en organisant des jeux de guerre dans ce qui était considéré comme une répétition pour un éventuel blocus de l’île.

Alors que les États-Unis et Taïwan n’ont pas de relations diplomatiques formelles par respect pour Pékin, les États-Unis entretiennent des relations informelles et des liens de défense avec Taïwan, ainsi qu’une politique d ‘«ambiguïté stratégique» quant à savoir si les États-Unis réagiraient militairement si l’île était attaquée.

Malgré quelques mesures pour améliorer les relations, la Chine a montré une ligne de plus en plus dure sur les affaires militaires. À la suite d’une rare rencontre le mois dernier entre Austin et son homologue chinois, Wei Fenghe, la partie chinoise a publié une déclaration disant : “La responsabilité de la situation actuelle des relations sino-américaines incombe aux États-Unis, pas au côté chinois”.

Dans ses remarques sur Taiwan, Tan a averti que “l’armée chinoise a la confiance et la capacité de contrecarrer toute ingérence extérieure et complots séparatistes pour” l’indépendance de Taiwan “et de réaliser la réunification complète de la mère patrie”.

The Associated Press