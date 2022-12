La Chine fustige le projet de loi américain sur la défense alors que Taïwan le salue

BEIJING (AP) – La Chine a fustigé un projet de loi annuel sur les dépenses de défense des États-Unis pour avoir exagéré la «menace chinoise» tandis que Taïwan a salué la législation, affirmant qu’elle démontrait le soutien américain à l’île autonome qui, selon la Chine, doit être soumise à son autorité.

“La Chine déplore et s’oppose fermement à cette décision américaine”, a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié en ligne samedi, qualifiant la nouvelle loi de grave provocation politique qui s’immisce de manière flagrante dans les affaires intérieures de la Chine.

Le président Joe Biden a signé vendredi à Washington le projet de loi sur la défense de 858 milliards de dollars. Il comprend environ 45 milliards de dollars de plus que ce que Biden avait demandé alors que les législateurs cherchent à compenser l’inflation et à renforcer la compétitivité militaire du pays avec la Chine et la Russie.

Le projet de loi a également abrogé une exigence de vaccination contre le COVID-19 pour les troupes américaines.

Dans la région indo-pacifique, la législation autorise une coopération accrue en matière de sécurité avec Taïwan et exige une coopération élargie avec l’Inde sur les technologies de défense émergentes, la préparation et la logistique.

Un communiqué du ministère taïwanais des Affaires étrangères a remercié le Congrès américain “pour avoir montré la grande importance qu’il attache aux relations taïwano-américaines et pour le renforcement de la sécurité de Taiwan”.

La Chine s’oppose au soutien américain à Taïwan, une île de 23 millions d’habitants au large de sa côte est. Les deux se sont séparés pendant la guerre civile qui a amené les communistes au pouvoir en Chine en 1949.

Le communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que le projet de loi américain sur la défense “affecte gravement la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan”.

La Chine a organisé d’importants exercices militaires autour de Taïwan en août après la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, sur l’île. L’armée chinoise a envoyé 39 avions et trois navires vers Taïwan plus tôt cette semaine dans une démonstration de force relativement importante.

The Associated Press