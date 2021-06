La Chine fustige le groupe du G7 et les intentions « sinistres » des États-Unis, exhorte l’Occident à cesser d’intervenir à la suite d’un communiqué critiquant Pékin

Dans un communiqué publié lundi, l’ambassade a qualifié un communiqué publié dimanche par le Groupe des Sept de « violation grave des normes fondamentales des relations internationales ».

La déclaration a noté que la Chine « fort mécontentement » avec les pays du G7, notant que le communiqué « expose davantage les intentions sinistres de certains pays, comme les États-Unis. »

Malgré l’exigence d’unité pendant la pandémie, ils continuent de se former « clique » et s’engager dans la politique de bloc, « créant artificiellement antagonisme et division » dit l’ambassade.

« Nous défendrons résolument la souveraineté nationale, la sécurité et les intérêts de développement, et lutterons résolument contre toutes sortes d’injustices et d’infractions imposées à la Chine », a-t-il ajouté. il a ajouté.

Dimanche, le G7, composé des dirigeants des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, de l’Allemagne, de l’Italie, du Japon et du Canada, ainsi que de l’UE, a critiqué la Chine pour ses violations présumées des droits de l’homme au Xinjiang et pour l’érosion de la démocratie dans l’ancien colonie britannique de Hong Kong.

Le communiqué s’est également opposé « tentatives unilatérales de changer le statu quo » et a reconnu les tensions persistantes à Taïwan, et a appelé à une enquête approfondie sur les origines de Covid-19.

« Nous allons promouvoir nos valeurs, notamment en appelant la Chine à respecter les droits de l’homme et les libertés fondamentales », j’ait déclaré.

Les dirigeants des pays du G7 – et des partenaires invités, tels que l’Australie, la Corée du Sud et l’Afrique du Sud – se sont réunis à Cornwall, dans le sud-ouest de l’Angleterre, au cours du week-end pour discuter d’un éventail de questions, notamment le changement climatique et la reprise post-pandémique.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!