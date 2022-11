La Chine fustige la dernière visite européenne à Taïwan

Le ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé le voyage comme un « coup politique grotesque »

La Chine a condamné un récent voyage à Taipei de législateurs de plusieurs pays européens et de l’UE elle-même, insistant sur tous les efforts étrangers pour aider “L’indépendance de Taïwan” sommes “voué à l’échec.”

En rencontrant jeudi la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, la délégation comprenait des responsables de Grande-Bretagne, d’Ukraine, de Belgique, d’Allemagne, de la République tchèque, du Kosovo, des Pays-Bas et du Parlement européen. Deux des législateurs font actuellement l’objet de sanctions de Pékin en représailles aux mesures précédentes de l’UE.

Interrogé sur la visite lors d’une conférence de presse jeudi, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a affirmé que les législateurs en question “ont souvent délibérément exagéré les problèmes et répandu des mensonges et des rumeurs contre la Chine.”

«Ils ont peu de crédibilité à proprement parler et ne valent pas la peine de retenir votre attention. Le coup politique farfelu de ces quelques députés ne mènera nulle part mais ne fera qu’inviter la disgrâce », dit Zhao, ajoutant “Un mot de conseil” au Parti démocrate progressiste au pouvoir à Taïwan : “s’entendre avec des forces extérieures et rechercher” l’indépendance de Taiwan “est voué à l’échec.”

Lors de la rencontre avec le dirigeant taïwanais, le législateur ukrainien Mykola Kniazhytskyi a offert à Tsai une chemise traditionnelle et a également donné au ministre des Affaires étrangères Joseph Wu une paire de gants de boxe signés par les anciens combattants champions Vitali et Vladimir Klitschko. Wu plus tard remercié l’officiel pour “transmettre l’esprit combatif de l’Ukraine à Taiwan”, tandis que Tsai a dit elle avait un “réunion productive” avec les législateurs.

Les responsables font partie de l’Alliance interparlementaire sur la Chine (IPAC), un organe créé en 2020 pour former un “réponse cohérente à la montée de la République populaire de Chine”, qu’il a considéré comme un « un défi déterminant pour les États démocratiques du monde. Le voyage de cette semaine a marqué sa première délégation officielle à Taiwan.

À la fin de la visite de l’IPAC, le chancelier allemand Olaf Scholz devait partir pour son propre voyage à Pékin aux côtés d’un certain nombre de dirigeants d’entreprises de haut niveau. Bien qu’un législateur allemand ait participé au dernier voyage à Taïwan, le porte-parole chinois Zhao a néanmoins exprimé l’espoir que le premier voyage de Scholz en tant que chancelier serait un succès, notant que “La Chine et l’Allemagne sont des partenaires stratégiques globaux.”

Alors que Taïwan est autonome depuis que les forces nationalistes y ont fui après la guerre civile chinoise en 1949, Pékin considère l’île comme faisant partie de son territoire souverain. Le gouvernement chinois a déclaré qu’il cherchait une réunification pacifique avec Taïwan, mais revendique finalement le droit d’utiliser la force pour récupérer l’île.

