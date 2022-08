La Chine furieuse après l’atterrissage de Pelosi à Taïwan, promet “toutes les mesures nécessaires” pour se défendre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La République populaire de Chine a publié mardi une longue déclaration condamnant l’arrivée de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi sur l’île de Taïwan.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a publié la déclaration, dans laquelle le gouvernement chinois accuse Pelosi, D-Californie, de saper les relations américano-chinoises et d’encourager les “forces séparatistes pour” l’indépendance de Taiwan “”.

Pelosi a atterri à Taïwan mardi soir, heure locale, faisant d’elle la plus haute responsable américaine à visiter l’île depuis Newt Gingrich en 1997.

“Il s’agit d’une grave violation du principe d’une seule Chine et des dispositions des trois communiqués conjoints sino-américains. Cela a un impact grave sur les fondements politiques des relations sino-américaines et porte gravement atteinte à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Chine”, a-t-il ajouté. a écrit le ministère des Affaires étrangères. “Il n’y a qu’une seule Chine dans le monde, Taiwan est une partie inaliénable du territoire chinois et le gouvernement de la République populaire de Chine est le seul gouvernement légal représentant l’ensemble de la Chine.”

La République populaire de Chine revendique depuis longtemps la souveraineté sur Taïwan et le détroit de Taïwan, la bande océanique relativement étroite entre l’île de Taïwan et le continent chinois. L’armée chinoise a fréquemment envoyé des avions dans la région, testant la zone de défense aérienne de Taiwan.

Les États-Unis n’ont pas de relations officielles avec Taïwan – également connu sous le nom de République de Chine – et maintiennent une politique d’une seule Chine qui reconnaît la République populaire de Chine comme la nation successeur légitime.

Cependant, l’Amérique a intensifié son engagement avec l’île alors que la Chine cherche à l’isoler des institutions mondiales.

Le ministère des Affaires étrangères a cité dans sa déclaration le communiqué conjoint sino-américain sur l’établissement des relations diplomatiques, qui stipule : « Les États-Unis d’Amérique reconnaissent le gouvernement de la République populaire de Chine comme le seul gouvernement légal de Chine. contexte, le peuple des États-Unis maintiendra des relations culturelles, commerciales et autres relations non officielles avec le peuple de Taiwan. »

“Étant donné que la présidente Pelosi est la dirigeante sortante du Congrès américain, sa visite et ses activités à Taïwan, sous quelque forme et pour quelque raison que ce soit, constituent une provocation politique majeure pour améliorer les échanges officiels américains avec Taïwan. La Chine n’accepte absolument pas cela, et le peuple chinois rejette absolument cela », a écrit le ministère.

Le message a poursuivi en réitérant que “la question de Taiwan est purement une affaire intérieure de la Chine” et que les États-Unis n’avaient aucune juridiction dans le pays.

Pelosi continue d’affirmer que la visite diplomatique n’est pas destinée à perturber les relations américano-chinoises, ni à légitimer davantage la coopération américano-taïwanaise.

“Notre visite est l’une des nombreuses délégations du Congrès à Taïwan – et elle ne contredit en rien la politique de longue date des États-Unis, guidée par la loi sur les relations avec Taïwan de 1979, les communiqués conjoints américano-chinois et les six assurances”, a déclaré Pelosi dans un communiqué après son arrivée. . “Les États-Unis continuent de s’opposer aux efforts unilatéraux visant à modifier le statu quo.”

La Chine a proféré la dernière de sa série de vagues menaces, promettant de se « défendre » de la présence américaine à Taïwan.

La déclaration continue : “Aucun pays, aucune force et aucun individu ne devrait jamais sous-estimer la ferme résolution, la forte volonté et la grande capacité du gouvernement et du peuple chinois à défendre la souveraineté de l’État et l’intégrité territoriale et à réaliser la réunification et le rajeunissement nationaux. La Chine prendra certainement toutes les mesures nécessaires pour sauvegarder résolument sa souveraineté et son intégrité territoriale en réponse à la visite du président américain. »

Le pays continental a ajouté que “toutes les conséquences” découlant de la visite devraient être imputées exclusivement aux États-Unis

La USS Ronald Reagan et un groupe de frappe sont actuellement positionnés près de Taïwan après avoir quitté mardi un port de Singapour. Un porte-parole de la Marine a confirmé la nouvelle, mais a déclaré qu’il s’agissait d’un voyage prévu.

Pelosi voyage avec une délégation de la Chambre qui comprend les représentants démocrates Gregory Meeks de New York, Mark Takano de Californie, Suzan DelBene de Washington, Raja Krishnamoorthi de l’Illinois et Andy Kim du New Jersey.