La Chine fulmine contre l’accord d’armement américain avec Taïwan

Pékin a insisté pour que Washington annule “immédiatement” les accords récemment approuvés pour les missiles et les systèmes radar

L’envoyé de la Chine aux États-Unis a condamné les ventes d’armes proposées à Taïwan d’une valeur de plus d’un milliard de dollars, affirmant que ces accords porteraient un coup à ses relations avec Washington et enverraient le “faux signaux” à “forces séparatistes” sur l’Ile.

Un porte-parole de l’ambassade de Chine aux États-Unis, Liu Pengyu, a publié une longue déclaration dénonçant les nouveaux transferts d’armes après leur approbation plus tôt vendredi, notant que Pékin est “fermement opposé” à de telles ventes.

« La Chine exhorte la partie américaine à honorer son engagement, à respecter scrupuleusement le principe d’une seule Chine, … à arrêter les ventes d’armes et les interactions militaires avec Taïwan, et à révoquer immédiatement les ventes d’armes concernées à Taïwan, de peur qu’elles ne causent plus de dommages à la Chine et aux États-Unis. relations et la paix et la stabilité à travers le détroit de Taiwan », Liu a dit, ajoutant que les ventes seraient “[interfere] dans les affaires intérieures de la Chine et [undermine] La souveraineté et les intérêts de sécurité de la Chine.

#Taïwan est une partie inaliénable de #Chinois territoire. Les États-Unis s’immiscent dans #Chinedes affaires intérieures de la Chine et porte atteinte à la souveraineté et aux intérêts de sécurité de la Chine en vendant des armes à la région de Taiwan. Elle va à l’encontre du droit international et des principes fondamentaux en — Liu Pengyu 刘鹏宇 (@SpoxCHNinUS) 3 septembre 2022

Plus tôt dans la journée, le département d’État américain a autorisé trois ventes militaires distinctes au gouvernement taïwanais, dont un contrat de 85,6 millions de dollars pour 100 missiles Sidewinder, 355 millions de dollars pour 60 munitions Harpoon et 665,4 millions de dollars supplémentaires pour financer “soutien logistique et programme” pour un système radar produit par le marchand d’armes américain Raytheon. Ensemble, les ventes totaliseraient quelque 1,1 milliard de dollars, bien qu’elles doivent encore être finalisées par le Congrès.

Bien que Taïwan soit depuis longtemps autonome, Pékin maintient que l’île fait partie du territoire souverain de la Chine et a juré de se réunifier un jour avec la région séparatiste. Malgré les relations en cours entre Washington et Taipei, y compris une récente visite très médiatisée de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement Taïwan en tant qu’État indépendant.