La Chine fulmine contre la “coercition économique” américaine

Pékin a accusé Washington d'”abuser” de ses contrôles à l’exportation alors que les États-Unis auraient l’intention de limiter les ventes de technologies à la Chine

La Chine a condamné le gouvernement américain à la suite d’informations selon lesquelles il envisageait de placer des dizaines d’entreprises technologiques chinoises sur une liste noire commerciale qui les empêcherait d’acheter certaines pièces et composants américains, qualifiant cette décision “coercition économique flagrante”.

Interrogé sur le plan de Washington visant à pénaliser quelque 36 entreprises technologiques – qui a été signalé pour la première fois plus tôt cette semaine par Bloomberg et le Financial Times – le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a déclaré que cette décision compromettrait gravement les relations commerciales entre les deux pays.

“Les États-Unis ont élargi le concept de sécurité nationale, abusé des mesures de contrôle des exportations, se sont livrés à un traitement discriminatoire et injuste contre les entreprises d’autres pays, et ont politisé et militarisé les problèmes économiques et scientifiques”, Wang a déclaré aux journalistes mercredi, ajoutant : “Il s’agit de coercition économique flagrante et d’intimidation dans le domaine de la technologie.”

Dans le cadre du plan américain, qui, selon Bloomberg, pourrait entrer en vigueur dès cette semaine, le département du Commerce placerait les entreprises chinoises sur la soi-disant «liste des entités», leur interdisant d’acheter certains produits fabriqués aux États-Unis à moins d’obtenir un licence spéciale d’exportation. Le premier fabricant de puces chinois, Yangtze Memory Technologies, devrait figurer sur la liste

Selon le Financial Times, cette décision fait partie d’un effort plus large de Washington pour « cibler les entreprises technologiques chinoises qui, selon elle, menacent sa sécurité », ayant déjà imposé de solides contrôles à l’exportation plus tôt cette année, ce qui a rendu beaucoup plus difficile pour les entreprises chinoises l’obtention de semi-conducteurs et d’équipements utilisés pour fabriquer des puces informatiques.

Wang a également été invité à commenter un nouveau projet de loi présenté au Congrès américain cette semaine qui vise à couper les entreprises technologiques chinoises des banques américaines, affirmant que Washington abuse de ses pouvoirs pour « entraver sans raison les entreprises chinoises » tout en s’engageant à protéger les droits des entreprises locales.

“Saper les règles internationales finira par se retourner contre les États-Unis eux-mêmes”, Wang a ajouté.

Depuis son entrée en fonction, le président Joe Biden a poursuivi bon nombre des mêmes politiques hostiles envers la Chine que son prédécesseur, Donald Trump. En plus de poursuivre une guerre commerciale de bas niveau ciblant en grande partie les entreprises technologiques, Biden a envoyé des navires de guerre américains dans les eaux contestées au large des côtes chinoises sur une base quasi mensuelle, tout en ignorant les avertissements répétés de Pékin de cesser tous les contacts diplomatiques directs avec Taïwan, ce qui La Chine considère comme faisant partie de son territoire souverain.

