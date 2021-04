La Chine frappée par les premiers cas de double mutant indien Covid suscitant des craintes de propagation de bogues comme un feu de forêt ENCORE

La CHINE a signalé ses premiers cas du variant de coronavirus «double mutant» découvert pour la première fois en Inde – faisant craindre une résurgence du bogue.

Les autorités sanitaires sont en état d’alerte après la détection de la nouvelle souche hautement transmissible dans plusieurs villes chinoises.

La Chine a signalé ses premiers cas de variante de coronavirus « double mutant »

La souche B.1.617, qui contient deux mutations potentiellement préoccupantes, a traversé l'Inde au cours du mois dernier et a provoqué une augmentation des hospitalisations et des décès.

La souche B.1.617, qui contient deux mutations potentiellement préoccupantes, a traversé l’Inde au cours du mois dernier et a provoqué une augmentation des hospitalisations et des décès.

Wu Zunyou, épidémiologiste en chef au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies à Pékin, a annoncé hier que la souche avait été découverte dans «certaines villes chinoises».

Il n’a pas précisé où ni combien d’infections avaient été signalées.

M. Wu a déclaré lors d’un point de presse: «Nous avons trouvé la variante indienne [among imported cases] dans certaines villes de Chine.

«Le public est inquiet et inquiet. La mise en œuvre de mesures de confinement est essentielle pour arrêter la propagation des souches mutantes et aussi pour empêcher l’apparition de nouvelles mutations. »

Son annonce a semé la panique sur la plateforme de médias sociaux chinoise Weibo, avec plus de 80 millions d’utilisateurs lisant le hashtag «Variante de virus indien détectée dans certaines villes chinoises».

Des membres du public en Inde font la queue pour acheter de l'oxygène en raison de pénuries

Cela survient alors que la Chine se prépare à célébrer la semaine prochaine la fête du Travail, qui verra des millions de personnes voyager à travers le pays pour rendre visite aux membres de leur famille.

Les autorités de santé publique se sont inquiétées du nombre croissant de cas importés provenant de voyages internationaux.

La Commission nationale de la santé a annoncé aujourd’hui que 364 personnes entrant dans le pays en provenance de l’étranger avaient été testées positives pour le virus – un bond de 20% par rapport au mois précédent.

La Chine, autrefois l’épicentre de la pandémie, est presque exempte de Covid depuis avril de l’année dernière après avoir imposé un verrouillage brutal à Wuhan – où le virus serait originaire.

Mais le pays reste loin derrière dans son programme de vaccination, avec seulement 17,4 doses pour 100 personnes contre 71,1 aux États-Unis. Pékin espère vacciner 40% de la population d’ici juin.

Les scientifiques pensent que la souche B.1.617 est à l’origine d’une augmentation terrifiante des décès en Inde, qui a signalé un record de 379 000 cas mercredi.





Des images sinistres montraient des crémations de fortune se déroulant dans les champs et les parkings alors que le pays passait le cap des 200 000 morts cette semaine.

Il est à craindre que le variant puisse être à la fois plus transmissible et plus résistant aux vaccins car il porte deux mutations de la protéine de pointe, E484Q et L452R.

Mais certains scientifiques ne sont pas encore inquiets, affirmant que les caractéristiques de la souche ne semblent pas plus dangereuses que celles observées dans des variantes qui ont émergé d’Afrique du Sud, du Brésil et du Kent.