Une réunion de planification économique impliquant les plus hauts dirigeants chinois s’est terminée sur une note triomphaliste inhabituelle concernant la reprise du pays après Covid-19, alors que Pékin établissait une série de politiques visant à renforcer l’autonomie au milieu de ses tensions persistantes avec les États-Unis.

Le communiqué publié vendredi soir à la fin de la Conférence centrale de travail économique a conduit avec le message que la Chine était la seule grande économie à afficher une croissance positive, affirmant qu’elle pouvait « satisfaire le peuple, attirer l’attention du monde et écrire l’histoire ».

Cependant, les dirigeants ont également mis en garde contre les risques d’une reprise déséquilibrée et instable compte tenu des incertitudes extérieures.

Alors que les objectifs économiques de cette année étaient axés sur la lutte contre la pauvreté et la pollution, les plans pour 2021 – annoncés quelques semaines après la publication par les autorités du plan directeur du dernier plan quinquennal – semblent être plus stratégiques et axés sur la stimulation de l’innovation et de l’autosuffisance. dans la chaîne d’approvisionnement et la demande intérieure.

Il est également prévu d’améliorer la sécurité alimentaire, de renforcer les mesures anti-monopole, de s’attaquer aux problèmes de logement et d’atteindre un pic d’émissions de carbone d’ici 2035.

« La lecture de la CEWC de cette année est la plus intéressante et la plus notable depuis 2016, lorsque Xi Jinping a utilisé la conférence pour lancer officiellement sa campagne de réduction des risques financiers », a écrit Michael Hirson, chef de la Chine chez Eurasia Group, basé aux États-Unis. Remarque.

« Il n’y a pas de thème dominant similaire cette année ou de changement discret de politique, mais une hiérarchisation et une articulation inhabituellement claires du programme économique et géopolitique de Xi alors que Pékin trace sa voie pour l’avenir post-pandémique, en particulier en stimulant l’innovation nationale et en réduisant la dépendance aux États-Unis. les technologies. »

Larry Hu, économiste en chef pour la Chine du groupe Macquarie, a déclaré dans une note: « Outre le frein aux grandes technologies [anti-monopoly], les autres relèvent tous de la soi-disant double circulation, qui a deux implications: l’autosuffisance et la demande intérieure. Pékin a adopté une telle stratégie car elle considère le découplage entre la Chine et les États-Unis comme son plus grand défi à long terme.

« En tant que tel, Pékin a placé la » sécurité « et la » croissance « comme les deux principales priorités de sa stratégie de croissance à long terme, qui sous-tend les huit tâches principales ci-dessus. »

Xi Jinping a mis davantage l’accent sur le rôle que la demande intérieure peut jouer dans la croissance de l’économie. Photo: Xinhua alt = Xi Jinping a mis davantage l’accent sur le rôle que la demande intérieure peut jouer dans la croissance de l’économie. Photo: Xinhua

Les politiques de Pékin pour stimuler l’innovation comprennent un plan sur 10 ans pour créer des centres de recherche et d’innovation pour s’attaquer à des problèmes tels que sa dépendance à des approvisionnements externes tels que les semi-conducteurs, une faiblesse clé de sa concurrence technologique avec les États-Unis.

Alors que les dépenses globales de la Chine en recherche et développement ont atteint 2,2% du PIB l’année dernière – un peu moins que 2,8% aux États-Unis – seulement 6% de ses dépenses en R&D ont été consacrées à la recherche fondamentale, ce qui était bien inférieur à la moyenne de 15 pour cent parmi les pays développés, selon les données gouvernementales.

Il prévoit également de se concentrer sur les problèmes de la chaîne d’approvisionnement en résolvant les «goulots d’étranglement» technologiques et en se concentrant sur ses «avantages uniques» pour réduire la dépendance à l’égard des États-Unis et d’autres pays.

La Chine envisagera également activement de rejoindre l’Accord de partenariat transpacifique global et progressif, un bloc commercial de 11 pays, dont les États-Unis se sont retirés sous l’administration Trump.

« Cela devrait être considéré comme un long plan, en particulier dans un avenir prévisible, mais ne devrait pas être complètement écarté – l’objectif est ambitieux mais contribuera à façonner le programme politique de la Chine, y compris dans des domaines tels que la gouvernance des données. Cela marque l’ambition de Xi, mais aussi une peur d’être isolée alors que la nouvelle administration Biden cherche à construire des coalitions pour faire pression sur la Chine sur des politiques commerciales et technologiques clés », a déclaré Hirson.

Ren Zeping, économiste en chef de l’Institut de recherche d’Evergrande, a déclaré que le président élu Joe Biden protégerait inévitablement les intérêts américains et restreindrait la Chine.

« Biden et [Donald] Trump considère la montée en puissance de la Chine comme un défi pour les États-Unis. Cependant, il y a une différence entre les stratégies de Biden et de Trump envers la Chine. Biden s’oppose aux idées de confinement unilatéral et anti-mondialisation de Trump et espère restreindre la Chine par des alliances « , a déclaré Ren.

Les décideurs politiques ont mis en garde contre le risque de hausse des niveaux d’endettement. Photo: Reuters alt = Les décideurs politiques ont mis en garde contre le risque de hausse des niveaux d’endettement. Photo: Reuters

Malgré un ton optimiste, la déclaration de vendredi a également identifié plusieurs risques pour l’économie, allant de la montée en flèche des niveaux d’endettement et des préoccupations concernant la liquidité des banques à la hausse des défauts d’obligations et à l’instabilité des marchés locatifs à travers le pays.

Le ratio dette / PIB de la Chine pourrait augmenter cette année de 25 points de pourcentage à 270% par rapport à l’année dernière, en partie grâce aux mesures visant à stimuler la reprise économique cette année.

Pékin a l’intention de réduire la croissance globale du crédit l’année prochaine pour correspondre à la croissance du PIB nominal.

