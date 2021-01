WASHINGTON (AP) – La Chine a imposé des sanctions à près de 30 anciens responsables de l’administration Trump quelques instants après leur départ de leurs fonctions mercredi.

Dans un communiqué publié quelques minutes après l’inauguration du président Joe Biden, Pékin a imposé des interdictions de voyager et des restrictions commerciales au secrétaire d’État de Trump, Mike Pompeo, au conseiller à la sécurité nationale Robert O’Brien et à l’ambassadeur de l’ONU, Kelly Craft.

Parmi les autres couverts par les sanctions figurent le conseiller économique de Trump, Peter Navarro; son haut diplomate pour l’Asie, David Stilwell; le secrétaire à la santé et aux services sociaux, Alex Azar; avec l’ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton et le stratège Stephen Bannon. Les sanctions sont largement symboliques mais soulignent l’antipathie de Pékin envers une administration américaine qu’elle considère comme hostile.

«Au cours des dernières années, certains politiciens anti-chinois aux États-Unis, en raison de leurs intérêts politiques égoïstes, de leurs préjugés et de leur haine contre la Chine et ne montrant aucun respect pour les intérêts du peuple chinois et américain, ont planifié, promu et exécuté un une série de manœuvres folles qui ont gravement interféré dans les affaires intérieures de la Chine, sapé les intérêts de la Chine, offensé le peuple chinois et sérieusement perturbé les relations sino-américaines », a déclaré le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Mardi, Pompeo a annoncé qu’il avait déclaré la répression chinoise des minorités ethniques musulmanes de «génocide», ouvrant peut-être la porte à de nouvelles sanctions américaines contre les responsables chinois.

L’administration Trump avait régulièrement intensifié la pression sur la Chine depuis l’année dernière, mais de plus en plus au cours des derniers mois. Au cours de ses dernières semaines au pouvoir, l’administration avait sanctionné de nombreux responsables pour leurs actions au Tibet, à Taiwan, à Hong Kong et dans la mer de Chine méridionale.