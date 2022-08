La Chine fixe au 16 octobre la date d’ouverture du congrès du Parti communiste

BEIJING (AP) – La Chine a déclaré qu’un congrès clé du Parti communiste au pouvoir, au cours duquel le dirigeant Xi Jinping devrait se voir accorder un troisième mandat de cinq ans, s’ouvrira le 16 octobre.

Ces congrès ont lieu tous les cinq ans et amènent généralement une nouvelle liste de dirigeants, en particulier au sein du tout-puissant comité permanent du Politburo, composé de sept membres.

Xi, qui est également chef de l’État et chef de la puissante armée, a rompu avec la convention en 2018 en modifiant la constitution du parti pour supprimer toutes les limites de mandat à la présidence, faisant essentiellement de lui un leader à vie.

Les deux derniers prédécesseurs de Xi avaient tous deux servi deux mandats de cinq ans, mais Xi n’a montré aucun signe d’abandon du pouvoir, tout en prenant le contrôle de l’économie et d’autres domaines précédemment attribués au Premier ministre et à d’autres.

Le parti ne tolère aucune opposition politique et réprime de plus en plus les acteurs indépendants de l’économie, de la société civile et des cercles religieux.

Xi a également mis en place une politique étrangère de plus en plus affirmée, suscitant des inquiétudes quant à une éventuelle confrontation avec les États-Unis, peut-être à propos de la démocratie autonome de Taiwan.

Il a également mené une vaste campagne anti-corruption qui a ciblé des rivaux politiques, réprimé la démocratie et les libertés civiles à Hong Kong, supervisé la détention de plus d’un million de membres de groupes musulmans minoritaires dans la région nord-ouest du Xinjiang, et a poursuivi une politique « zéro-COVID » dure sur le continent qui a exigé un coût économique et social croissant.

L’accumulation de pouvoir de Xi a établi une comparaison avec l’ancien dictateur Mao Zedong, avec ses théories politiques inscrites dans la constitution et sa culture d’un culte de la personnalité qui remplace tous les autres hauts responsables chinois actuels.

L’agence de presse officielle Xinhua a indiqué que la date du congrès avait été annoncée mardi lors d’une réunion du Politburo du parti.

Le congrès est “d’une grande importance pour être convoqué à un moment crucial, alors que l’ensemble du Parti et la nation entière se lancent dans un nouveau voyage vers la construction d’un pays socialiste moderne à tous égards, et avancent vers l’objectif du deuxième centenaire”, a déclaré Xinhua, se référant à un objectif de développement économique de longue date.

“Le congrès examinera en profondeur les situations internationales et nationales, saisira de manière approfondie les nouvelles exigences pour le développement de la cause du Parti et du pays sur le nouveau voyage dans la nouvelle ère, ainsi que les nouvelles attentes du peuple”, a-t-il ajouté. a dit.

The Associated Press