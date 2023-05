La Chine figure parmi les principaux délinquants dans le rapport annuel du Département d’État sur la liberté de religion

Le dernier rapport du Département d’État détaillant la liberté de religion dans le monde a révélé que la Chine reste l’un des principaux auteurs de violations des droits de l’homme au monde, en particulier en ce qui concerne son traitement des Ouïghours musulmans et des Bouddhistes tibétains.

« Les gouvernements de nombreuses régions du monde continuent de cibler les minorités religieuses en utilisant une foule de méthodes, y compris la torture, les passages à tabac, la surveillance illégale et les soi-disant camps de rééducation », a déclaré lundi le secrétaire d’État Antony Blinken.

Il a ajouté que les groupes de défense des droits de l’homme ont intensifié leurs efforts « souvent au prix de grands risques personnels », pour documenter « le génocide et les crimes contre l’humanité, principalement des Ouïghours musulmans au Xinjiang, en Chine ».

L’enquête, qui s’est concentrée sur la liberté religieuse dans le monde en 2022, a révélé que l’oppression religieuse en Chine s’est progressivement élargie au cours de l’année dernière.

« La Chine continue d’être l’un des pires auteurs de violations des droits de l’homme et de la liberté religieuse au monde », a déclaré un haut responsable du département aux journalistes.

Pékin a repoussé les conclusions et a déclaré mardi que les affirmations de Washington « manquaient[ed] base factuelle et fausser[ed] Les politiques ethniques et religieuses de la Chine. »

« Ces remarques sont entièrement motivées par des préjugés idéologiques sans aucun respect pour la vérité ou la rationalité. Nous ne l’acceptons pas et la rejetons catégoriquement », a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Wang Webin, aux journalistes lors de son point de presse quotidien.

« L’allégation de » génocide « n’est rien d’autre qu’un mensonge flagrant propagé par la partie américaine », a-t-il ajouté, faisant écho aux points de discussion du Parti communiste chinois, qui a longtemps nié les accusations de violations flagrantes des droits de l’homme et de génocide.

Un rapport d’ABC News a révélé que jusqu’à 10 000 personnes pourraient être emprisonnées en Chine pour leurs croyances religieuses en 2022.

L’enquête du Département d’État a également révélé que des pays comme l’Iran, l’Afghanistan, l’Inde et la Corée du Nord étaient également des contrevenants majeurs lorsqu’il s’agissait de préserver les droits religieux des citoyens.