La Chine ferme le réacteur d’une centrale nucléaire pour la maintenance des barres de combustible endommagées, selon une situation « complètement sous contrôle »

Vendredi, le China General Nuclear Power Group (CGN) a publié une déclaration réitérant que tout était « complètement sous contrôle » et qu’ils avaient décidé de fermer un réacteur de l’installation pour maintenance.

La déclaration note qu’une petite quantité de dommages se sont produits avec les barres de combustible de la tranche un du réacteur, mais qu’ils étaient toujours dans la plage admissible et pourraient continuer à fonctionner de manière stable. L’opération de maintenance à l’usine basée à Guangdong se concentrera sur la recherche de la cause des dommages aux crayons combustibles et le remplacement des unités en question.

Dans un communiqué ultérieur, Électricité de France (EDF), qui détient 30% de la joint-venture avec CGN, a déclaré qu’elle était au courant de la décision de fermeture de l’entreprise chinoise. « EDF reste prêt à apporter son expertise dans l’arrêt du réacteur », il a ajouté.

Citant le ministère chinois de l’Environnement, l’AFP a rapporté plus tôt que sur quelque 60 000 barres de combustible dans le réacteur de Taishan, moins de 0,01 pour cent ont été endommagés.

En juin, la Chine et la CGN ont confirmé une accumulation de gaz inertes dans la centrale nucléaire, mais ont rejeté les informations selon lesquelles cela représentait un danger. EDF a soutenu que l’accumulation desdits gaz est un « phénomène connu, étudié et prévu dans les modes opératoires du réacteur », mais a appelé CGN à partager les données dès que possible.

Le réacteur de Taishan est le premier « réacteur de puissance évolutif » opérationnel de troisième génération, d’autres étant destinés à être utilisés dans des projets nucléaires au Royaume-Uni, en France et en Finlande.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!