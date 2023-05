La Chine ferme 100 000 faux comptes sur les réseaux sociaux

Le nettoyage intervient alors que la Chine et les pays du monde entier sont aux prises avec une vague de fausses nouvelles en ligne.

L’Administration du cyberespace de Chine (CAC) a lancé une campagne spéciale pour nettoyer les informations en ligne, en se concentrant sur les comptes de médias sociaux qui diffusent de « fausses nouvelles » et se font passer pour des médias contrôlés par l’État.

Le régulateur a déclaré avoir effacé 107 000 comptes d’unités de nouvelles et de présentateurs de nouvelles contrefaits et 835 000 fausses informations depuis le 6 avril.

La Chine a intensifié ses efforts pour nettoyer Internet des fausses nouvelles et rumeurs, fermant plus de 100 000 comptes en ligne au cours du mois dernier qui déformaient les présentateurs de nouvelles et les agences médiatiques, a déclaré son régulateur du cyberespace.

Le nettoyage intervient alors que la Chine et les pays du monde entier sont aux prises avec une vague de fausses nouvelles en ligne, avec de nombreuses lois d’application pour punir les coupables.

La diffusion des informations sur les réseaux sociaux chinois est cependant déjà fortement contrôlée, avec des plateformes comme Weibo, de type Twitter, favorisant les hashtags thématiques produits par les médias d’État, tout en censurant les hashtags sur des questions ou des incidents considérés comme sensibles par Pékin, même s’ils deviennent viraux.

Le CAC a déclaré que son examen avait trouvé des comptes qui s’étaient déguisés en médias d’information faisant autorité en falsifiant des scènes de studio d’information et en imitant des présentateurs de nouvelles professionnels, en utilisant l’intelligence artificielle (IA) pour créer des ancres afin d’induire le public en erreur.

Les fausses nouvelles identifiées couvraient des sujets d’actualité tels que les incidents sociaux et l’actualité internationale, selon un communiqué publié lundi par le CAC sur son site Internet.

« (Le CAC) guidera les plateformes en ligne… pour protéger les droits et intérêts légitimes de la majorité des internautes afin d’obtenir des informations authentiques et authentiques », a déclaré le régulateur, ajoutant qu’il encourageait les utilisateurs à fournir des pistes sur des informations et des ancres contrefaites.

Le gouvernement chinois a régulièrement ordonné des mesures radicales pour nettoyer Internet du matériel et du langage qu’il jugeait inappropriés, offensants et menaçants pour le public et les entreprises.

Récemment, le CAC s’est engagé à sévir contre les commentaires malveillants en ligne qui nuisent à la réputation des entreprises et des entrepreneurs.

La technologie d’IA générative naissante comme ChatGPT a introduit une autre couche de prudence. La Chine a récemment arrêté un homme dans la province de Gansu pour avoir prétendument utilisé ChatGPT pour générer une fausse histoire sur un accident de train.