La Chine félicite les talibans d’avoir fourni une “meilleure sécurité” à l’Afghanistan et critique les États-Unis à l’occasion de l’anniversaire du retrait

Le gouvernement chinois, utilisant son département du ministère des Affaires étrangères et les médias gérés par l’État, a félicité les talibans pour avoir fourni une “meilleure sécurité” aux Afghans tout en critiquant les États-Unis à l’occasion du premier anniversaire de la prise de contrôle du pays par les talibans.

“Les Afghans bénéficient d’une meilleure sécurité sous le régime des talibans, mais les défis économiques et de gouvernance sociale demeurent”, a titré le journal d’information Global Times, géré par le gouvernement chinois. publié lundile premier anniversaire de la prise de contrôle officielle de l’Afghanistan par les talibans après le retrait chaotique et meurtrier des États-Unis.

“Plusieurs personnes interrogées ont fait remarquer au Global Times que les capacités administratives des talibans sont comparativement plus avancées, mais que la ‘culture tribale’ a toujours une grande influence sur leur style de gouvernement”, indique l’article. “Ils ont dit que la situation sécuritaire dans le pays s’est améliorée depuis que les talibans ont pris le pouvoir.”

L’article affirme également que le pays a connu une “réduction de la violence” depuis le changement de pouvoir de l’année dernière, ce qui a “permis à Kaboul de maintenir le fonctionnement de base de la vie urbaine”.

Une personne interrogée par le média a affirmé que les services de santé sont plus accessibles aux habitants des zones rurales maintenant que les talibans sont aux commandes.

L’article critiquait également les sanctions américaines contre l’Afghanistan et blâmait cette décision pour les troubles économiques du pays tout en soulignant que la Chine “offrait un coup de main” au pays sous la forme d’investissements.

En plus de la critique élogieuse des médias d’État chinois sur l’Afghanistan contrôlé par les talibans, le département du ministère des Affaires étrangères du régime communiste a fustigé la politique étrangère américaine.

“Le ‘moment de Kaboul’ marque l’échec de la ‘transformation démocratique’ imposée par les Etats-Unis”, a déclaré le porte-parole Wang Wenbin dans un communiqué. Réunion d’information du lundi . “La voie d’un pays vers la démocratie ne peut être explorée que par la population de ce pays indépendamment à la lumière de ses conditions nationales. La voie vers la démocratie varie d’un pays à l’autre et ne fonctionnera pas si elle est imposée de l’extérieur. Forcer le style américain démocratie sur un pays a invariablement conduit à des dysfonctionnements et à l’échec de sa mise en œuvre. »

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Fox News Digital.

La Chine n’a pas encore officiellement reconnu le nouveau gouvernement radical de l’Afghanistan, mais s’est abstenue des critiques sévères des États-Unis et n’a pas caché ses ambitions de jouer un rôle majeur dans la stabilité et le développement du pays.

Les politiciens des deux côtés de l’allée aux États-Unis ont marqué l’anniversaire du retrait de l’Afghanistan en exprimant leurs regrets pour la façon dont l’opération s’est déroulée.

“Je ne pense certainement pas que le retrait devait se dérouler comme il l’a fait, et la perte de vies américaines pendant le retrait, et la mesure dans laquelle cela a pris des mois et des mois, et nous continuons d’essayer d’aider les gens à s’échapper d’Afghanistan, je Je pense que cela aurait pu être géré différemment”, a déclaré dimanche le président démocrate de la commission spéciale permanente de la Chambre sur le renseignement, Adam Schiff, à “Face the Nation” de CBS News.

L’ancien président Trump a qualifié le retrait, qui a coûté la vie à 13 militaires américains, de “l’événement le plus embarrassant, incompétent et humiliant de l’histoire des États-Unis”.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale du président Biden a rédigé cette semaine une note défendant le retrait de l’administration, écrivant que le président “a refusé d’envoyer une autre génération d’Américains combattre une guerre qui aurait dû se terminer il y a longtemps”, selon une copie du document obtenu. par Fox News numérique.

“Ramener nos troupes à la maison a renforcé notre sécurité nationale en nous positionnant mieux pour affronter les défis de l’avenir et mettre les États-Unis dans une position plus forte pour diriger le monde”, a déclaré la porte-parole du Conseil de sécurité nationale, Adrienne Watson, qui a travaillé pour le Comité national démocrate et La campagne présidentielle d’Hillary Clinton en 2016 avant de rejoindre la Maison Blanche l’année dernière, écrit le rapport.

