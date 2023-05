La Chine félicite Erdogan pour sa réélection — RT World News

Pékin dit attacher une grande importance à ses relations avec la Turquie et espère développer davantage la coopération stratégique

Le président chinois Xi Jinping a officiellement félicité lundi le président turc Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection, et a souligné la « des intérêts communs étendus » entre la Chine et la Turquie.

Dans un message cité par l’agence de presse officielle Xinhua, Xi a déclaré qu’il « se tient prêt à travailler avec Erdogan pour promouvoir la compréhension mutuelle et le soutien mutuel » et pour booster « la relation de coopération entre les deux pays. »

La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Mao Ning, a également déclaré que Pékin attachait « une grande importance pour ses relations avec Türkiye » et soutient Ankara dans « empruntant une voie de développement adaptée à ses conditions nationales. Elle a déclaré que la Chine espère que le pays continuera à franchir de nouvelles étapes de développement sous la direction d’Erdogan.

Mao a ajouté que sous la direction de Xi et d’Erdogan, la Chine et la Turquie avaient « réalisé une coopération fructueuse dans divers domaines, au profit de nos deux peuples. »

D’autres dirigeants mondiaux ont également félicité Erdogan pour sa victoire, notamment le président russe Vladimir Poutine, qui a écrit dans un message au dirigeant turc que « Votre victoire aux élections est le résultat naturel de votre travail désintéressé à la tête de la République de Turquie, et est une preuve claire du soutien du peuple turc à vos efforts pour renforcer la souveraineté de l’État et poursuivre une politique étrangère indépendante. »

Poutine a également noté que la Russie appréciait l'engagement d'Erdogan « Contribution personnelle au renforcement des relations amicales russo-turques et de la coopération mutuellement bénéfique. »















Erdogan a déclaré la victoire dimanche soir après avoir battu son challenger Kemal Kilicdaroglu lors d’un second tour pour la présidence. Le Conseil électoral suprême de Türkiye a confirmé les résultats, déclarant qu’Erdogan avait obtenu 52,14 % des voix contre 47,86 % pour Kilicdaroglu.

Président depuis 2014 et Premier ministre pendant 11 ans auparavant, Erdogan est un conservateur social qui a éloigné la Turquie de l’intégration à l’UE tout en renforçant ses propres pouvoirs et en promouvant des politiques islamistes modérées dans son pays.

Sa politique étrangère – décrite par Poutine comme « indépendant » et Erdogan lui-même comme « équilibré » – a vu la Turquie renforcer ses liens avec la Russie et la Chine tout en se positionnant comme un pacificateur potentiel dans les conflits régionaux, y compris en Ukraine.

Sous la direction d’Erdogan, Türkiye est le seul membre de l’OTAN qui n’a pas sanctionné la Russie pour son opération militaire en Ukraine, et a plutôt adopté une position neutre sur le conflit. L’année dernière, Türkiye a organisé des pourparlers de paix entre Moscou et Kiev, et a également aidé à négocier l’Initiative pour les céréales de la mer Noire qui facilite la livraison de céréales ukrainiennes sur les marchés mondiaux.