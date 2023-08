S’adressant à RIA Novosti, les diplomates ont souligné l’ouverture et l’inclusivité du groupe

Pékin veut voir de nouveaux membres rejoindre les BRICS, ont déclaré des diplomates chinois à l’agence de presse russe RIA Novosti. Ces derniers mois, plus d’une douzaine de pays ont exprimé leur intérêt à rejoindre l’alliance des grandes économies émergentes, comprenant actuellement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud.

Lundi, le média russe a cité le bureau de presse du ministère chinois des Affaires étrangères disant : «La Chine a toujours été convaincue que les BRICS sont un mécanisme ouvert et inclusif, Pékin soutient le processus d’expansion des BRICS et salue l’adhésion de plus de partenaires partageant les mêmes idées dans la « grande famille ».”

Le ministère a promis le soutien de la Chine aux efforts de l’Afrique du Sud pour accueillir le sommet des BRICS de mardi à jeudi.

En savoir plus « La Russie ne sera jamais seule », déclare un diplomate réuni à New Delhi

Selon les responsables chinois, ils voient le «développement de la coopération BRICS» et la promotion de «la paix, la stabilité et la prospérité dans le monde” comme objectif principal de l’événement à venir.

La semaine dernière, le ministère sud-africain des Finances a suggéré que la New Development Bank (NDB), créée par les États membres du BRICS, devrait augmenter la collecte de fonds et les prêts en monnaie locale. Le ministre des Finances, Enoch Godongwana, a déclaré à l’agence de presse Reuters que Pretoria prévoyait de soulever la question lors du sommet de Johannesburg.

Plus tôt ce mois-ci, l’Afrique du Sud, qui préside actuellement le groupe, aurait déclaré qu’elle était ouverte à l’idée que l’Iran rejoigne le club. Selon l’agence de presse iranienne Mehr, le président Cyril Ramaphosa a déclaré au ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amirabdollahian que son pays « souhaite que l’Iran soit accepté comme membre des BRICS en tant que pays ami.”

Ces derniers mois, plusieurs pays, dont l’Argentine, l’Algérie, l’Égypte et la Turquie, ont laissé entendre qu’ils pourraient demander l’adhésion aux BRICS.