La CHINE a envoyé 15 avions de combat dans l’espace aérien de Taiwan pour la deuxième fois en deux jours, alors que les tensions s’intensifient quelques jours à peine dans la nouvelle administration du président Joe Biden.

La Chine a envoyé une douzaine de bombardiers et d’avions de combat à Taiwan samedi, suivi de 16 autres avions militaires dimanche, selon le ministère de la Défense de Taiwan.

Taïwan a réagi en brouillant les combattants, en diffusant des avertissements par radio et en déployant des systèmes de missiles de défense aérienne, a déclaré le ministère.

On pense que la Chine a envoyé un message effrayant à Biden quelques jours à peine après le début de son administration, après que l’ambassadeur de facto taïwanais aux États-Unis ait assisté à son investiture.

Il a précédemment déclaré que les vols visent à défendre la souveraineté de la Chine et sont conçus pour servir d’avertissement contre la «collusion» entre les États-Unis et Taiwan.

La Chine considère Taïwan comme son territoire et elle a intensifié la pression sur l’île depuis que le président taïwanais Tsai Ing-wen a pris ses fonctions en 2016, qui rejette l’idée que l’île fait partie d’une «Chine unique».

Lundi, le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré qu’il défendrait sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale et que les États-Unis devraient respecter le principe « d’une seule Chine ».

La Chine n’a pas commenté ce que ses forces aériennes ont fait ce week-end.

ENGAGEMENT « ROCK-SOLID »

Mais la nouvelle administration de Biden a déclaré que l’engagement américain envers Taïwan était « solide comme le roc » et s’est dit préoccupé par « le modèle de tentatives continues de la Chine pour intimider ses voisins ».

« Nous exhortons Pékin à cesser ses pressions militaires, diplomatiques et économiques contre Taiwan et à s’engager à la place dans un dialogue constructif avec les représentants démocratiquement élus de Taiwan », a déclaré Ned Price, un porte-parole du département.

Le département d’État a déclaré que Washington continuerait d’approfondir ses liens avec Taiwan et d’assurer sa défense face à la Chine, tout en soutenant une résolution des problèmes entre les parties.

Cela vient après qu’un groupe de porte-avions américain a navigué dans la voie navigable contestée.

La mer stratégique de Chine méridionale est depuis longtemps au centre des conflits entre Beijing et Washington.

Le groupe de transporteurs américains, dirigé par l’USS Theodore Roosevelt et accompagné de trois navires de guerre, est entré dans la voie navigable samedi pour promouvoir « la liberté des mers », a indiqué l’armée américaine.

Les États-Unis ont accusé la Chine d’intimidation et d’essayer de construire un «empire maritime» dans la région.

Mais la Chine voit les États-Unis comme un étranger qui interfère dans une région dans laquelle elle se considère comme une force de paix et de stabilité.

Le pays s’est plaint à plusieurs reprises que les navires de la marine américaine se rapprochent des îles qu’il occupe dans la mer.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis envoyaient souvent des navires et des avions dans la voie navigable pour « fléchir leurs muscles » – et a déclaré que cela n’était pas « propice à la paix et à la stabilité dans la région ».

Selon les estimations, 3,4 billions de dollars de commerce mondial transitent par la mer chaque année, ce qui représente environ un tiers de tout le commerce maritime mondial.

Ces dernières années, la Chine a suscité une condamnation internationale pour sa construction de bases militaires dans les eaux contestées.

Dans son premier discours aux forces armées du pays de la nouvelle année, le président Xi Jinping a déclaré que l’armée devait rester prête à « agir à tout moment ».

La Malaisie, le Vietnam, les Philippines et Brunei, ainsi que Taiwan, ont des revendications territoriales sur la voie navigable et se félicitent largement de la présence américaine.

Il intervient alors que le plus grand porte-avions de Chine à ce jour pourrait être lancé cette année et entrer en service dès 2024.

Des images satellites publiées dans les médias chinois montrent une vue à vol d’oiseau du navire de 1000 pieds en construction sur un quai de Shanghai.

Le navire – nommé Type 003 – sera le troisième transporteur de la Chine et fera partie d’une tentative de modernisation et d’élargissement de son armée dans le cadre d’un plan quinquennal.

Les tensions entre la Chine et Taiwan découlent de l’objectif de longue date de la Chine de faire pression sur le gouvernement du président Tsai Ing-wen pour qu’il reconnaisse Taiwan comme faisant partie du territoire chinois.

L’île de 24 millions d’habitants à environ 160 km au large de la côte sud-est de la Chine s’est séparée de la Chine en 1949, lorsque le Parti communiste a pris le pouvoir.

Pendant trois décennies, les États-Unis ont reconnu le gouvernement nationaliste de Taipei, Taiwan, comme le gouvernement de la Chine, bien qu’ils n’aient aucun contrôle réel sur le continent beaucoup plus vaste.

Les États-Unis ont transféré la reconnaissance diplomatique à Pékin en 1979, mais Taiwan, désormais démocratique, bénéficie toujours d’un fort soutien bipartisan à Washington.

Les États-Unis n’ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taiwan, mais sont tenus par la loi de fournir à l’île les moyens de se défendre.