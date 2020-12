BEIJING: la banque centrale chinoise a révélé dimanche qu’elle avait demandé au géant des paiements du pays Ant Group Co Ltd de secouer ses opérations de prêt et autres opérations de crédit à la consommation, le dernier coup porté à son fondateur milliardaire et actionnaire majoritaire Jack Ma.

L’annonce est intervenue plus d’un mois après que les régulateurs chinois ont brusquement suspendu l’offre publique initiale à succès de 37 milliards de dollars d’Ant à Shanghai et à Hong Kong, et quelques jours seulement après que les autorités antitrust du pays ont déclaré avoir lancé une enquête sur le conglomérat de commerce électronique de Ma, Alibaba Group Holding Ltd.

Les régulateurs chinois et les responsables du Parti communiste se sont mis à maîtriser le vaste empire financier de Ma après qu’il ait publiquement critiqué le système de réglementation du pays en octobre pour étouffer l’innovation.

Les régulateurs ont exhorté Ant à rectifier les violations de la réglementation financière, y compris dans ses activités de crédit, d’assurance et de gestion de patrimoine, et à réviser ses activités de notation de crédit pour protéger les informations personnelles, a déclaré dimanche le vice-gouverneur de la Banque populaire de Chine (PBOC), Pan Gongsheng.

Les commentaires de Pan se sont arrêtés avant d’appeler à la dissolution de Ant, mais ont souligné une restructuration opérationnelle importante. Ant devrait créer une société holding distincte pour garantir l’adéquation des fonds propres et la conformité réglementaire, a déclaré Pan.

Ant devrait également être pleinement autorisé à exploiter son entreprise de crédit personnel, être plus transparent sur ses transactions de paiement avec des tiers et ne pas se livrer à une concurrence déloyale, a ajouté Pan.

Ant a déclaré dans un communiqué qu’il établirait un groupe de travail «rectification» et mettrait pleinement en œuvre les exigences réglementaires.

Le gouvernement chinois a conseillé à Ma de rester dans le pays, a rapporté Bloomberg News, citant une personne familière avec le sujet. Ma n’a pas pu être jointe pour commenter.

Pan a déclaré que les représentants de Ant avaient rencontré samedi des responsables de la PBOC et d’autres autorités chinoises de réglementation des banques, des valeurs mobilières et des changes.

Au cours de la réunion, les régulateurs ont souligné les problèmes de Ant, notamment sa mauvaise gouvernance d’entreprise, le mépris des exigences réglementaires, l’arbitrage réglementaire illégal, l’utilisation de son avantage sur le marché pour évincer les concurrents et nuire aux intérêts juridiques des consommateurs, selon Pan.

Ant retrace ses débuts à Alipay, qui a été lancé en 2004 en tant que service de paiement, et est détenu à 33% par Alibaba. Son application Alipay domine les paiements numériques en Chine, avec plus de 730 millions d’utilisateurs mensuels. La société basée à Hangzhou a également construit un empire reliant les emprunteurs et les prêteurs chinois, obtenant des prêts à court terme en quelques minutes. Il était sur le point d’être évalué à plus de 300 milliards de dollars lors de ses débuts en bourse.

Le mois dernier, la Chine a publié un projet de règles visant à empêcher le comportement monopolistique des entreprises Internet, et le Politburo a promis ce mois-ci de renforcer les efforts anti-monopole en 2021 et de freiner «l’expansion désordonnée du capital».

La Chine a également averti les géants de l’internet ce mois-ci de se préparer à un examen plus approfondi, car elle a infligé des amendes et annoncé des enquêtes sur des fusions impliquant Alibaba et Tencent Holdings Ltd.

(Corrige qu’Alipay, et non Ant, a été lancé en 2004 au paragraphe 11)