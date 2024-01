La Chine fait pression pour la sécurité du transport maritime sur la mer Rouge alors que la menace pour son économie augmente

La Chine a appelé « toutes les parties concernées » à « assurer la sécurité de la navigation dans la mer Rouge », alors que les analystes ont averti que les attaques des rebelles Houthis contre les navires commerciaux menaçaient la deuxième économie mondiale.

L’appel de Pékin à l’action pour protéger la route commerciale mondiale est intervenu alors que les États-Unis auraient contacté la Chine pour savoir si elle pouvait faire pression sur l’Iran, qui soutient les Houthis basés au Yémen. La Chine entretient des relations chaleureuses avec Téhéran.

Mais le ministère chinois du Commerce n’a pas fait état d’une aide diplomatique ou militaire pour désamorcer la crise de la voie navigable.

“La mer Rouge est une route commerciale internationale importante”, a déclaré jeudi un porte-parole du ministère, ajoutant que la Chine “renforcerait la coordination avec les départements concernés, suivrait de près les développements et fournirait en temps opportun un soutien et une assistance aux entreprises de commerce extérieur”.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé une série de frappes la semaine dernière contre les Houthis, qui ont promis de poursuivre leur campagne en réponse à l’invasion de Gaza par Israël.

Pékin, qui a investi massivement dans l’établissement de liens étroits au Moyen-Orient et soutient la cause palestinienne dans le conflit de Gaza, est publiquement resté neutre face aux attaques des Houthis.

Mais le soutien de l’Iran aux Houthis constitue un test pour les relations de la Chine dans la région, estiment les analystes. La Chine importe environ la moitié de son pétrole brut d’Iran et d’autres pays du Moyen-Orient, et une grande partie de ses échanges commerciaux avec l’UE, son deuxième partenaire commercial, passe également par la mer Rouge.

Pékin a négocié l’année dernière un rapprochement entre l’Iran et l’Arabie saoudite, un exploit que les responsables chinois ont salué comme une preuve de la diplomatie réussie du pays.

Yin Gang, un expert chinois des affaires du Moyen-Orient, a déclaré que même si les forces Houthis n’avaient pas attaqué les navires marchands chinois, les perturbations avaient augmenté les coûts de transport et causé « d’énormes pertes » aux entreprises chinoises.

“La route maritime de la mer Rouge est d’une grande importance pour les navires marchands chinois”, a déclaré Yin. « Même si les expéditions en provenance de pays comme la Chine peuvent être sûres, les coûts de transport ont augmenté. . . c’est une très mauvaise chose pour la Chine.

L’indice du fret conteneurisé de Shanghai a atteint la semaine dernière son plus haut niveau depuis septembre 2022, reflétant l’augmentation des coûts de réacheminement des navires autour du Cap de Bonne-Espérance en Afrique.

La plus grande compagnie maritime chinoise, la société publique Cosco, a été contrainte de réacheminer ses marchandises hors de la région, a déclaré Stefan Angrick, directeur associé et économiste principal chez Moody’s Analytics, augmentant ainsi les coûts pour les exportateurs et provoquant des retards. « À une époque où l’économie nationale ne semble pas en très bonne forme, je pense qu’il est juste de dire qu’il s’agit d’un vent contraire malvenu », a déclaré Angrick.

Il a ajouté que les fournisseurs européens de haute technologie en Asie seraient également perturbés, ce qui augmenterait les risques pour les chaînes d’approvisionnement qui se remettaient enfin de la pandémie de coronavirus et de l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Les analystes ont prévenu que la Chine n’interviendrait probablement pas directement par le biais d’opérations militaires ou en exerçant des pressions sur l’Iran, et ont préféré faire des déclarations générales sur l’importance des voies maritimes internationales.

« L’Iran soutient les Houthis, donc la Chine ne traitera pas directement avec l’Iran sur cette question », a déclaré Yin.

L’Armée populaire de libération chinoise dispose d’une base navale à Djibouti, à l’embouchure de la mer Rouge, mais les analystes ont déclaré qu’elle irait à l’encontre de la diplomatie de Pékin dans la région en participant à toute action militaire contre les Houthis ou en soutenant la politique américaine, qu’elle considère comme un échec.

“Sauf dans les questions directement liées à la souveraineté et aux opérations de maintien de la paix de l’ONU, la Chine a clairement indiqué, par principe, qu’elle éviterait de s’engager dans un conflit militaire autant que possible”, a déclaré Josef Gregory Mahoney, professeur de politique et de relations internationales à l’East China Normal. Université.

Reportage supplémentaire de Wenjie Ding à Pékin