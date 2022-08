La Chine fait le point sur les exercices à Taïwan

L’Armée populaire de libération a signalé avoir tiré des armes à longue portée dans le détroit de Taiwan

L’armée chinoise a mené un exercice de tir réel à longue portée dans le détroit de Taiwan et a utilisé des armes de précision pour frapper “domaines spécifiques” dans la partie est de la voie navigable, a-t-il déclaré jeudi.

Les jeux de guerre, rapportés par le Commandement du théâtre oriental de l’Armée populaire de libération chinoise, font partie de manœuvres lancées dans les zones entourant l’île chinoise autonome en réaction à une visite de la présidente de la Chambre des États-Unis, Nancy Pelosi, cette semaine.

L’armée a déclaré que les exercices “a atteint les résultats escomptés”mais n’a fourni aucun autre détail.

Pékin, qui a mis en garde les États-Unis contre le voyage du troisième responsable américain, avait annoncé plus tôt une série d’exercices militaires dans six zones entourant l’île, y compris le détroit de Taiwan, une route maritime clé. Ils doivent durer jusqu’à dimanche. Les navires et les aéronefs ont été avisés de se tenir à l’écart des zones d’entraînement désignées.

Les médias chinois ont rapporté que les exercices pourraient inclure le tir de missiles DF-17, équipés d’ogives de planeurs hypersoniques, et les ont décrits comme une démonstration que la Chine pourrait bloquer complètement Taïwan, si elle le souhaitait.

Pékin considère Taïwan comme faisant partie de son territoire et a déclaré la réintégration pacifique comme son objectif stratégique. L’île était le dernier bastion des forces nationalistes pendant la guerre civile des années 1940 en Chine, qui a été remportée par les communistes.

Les États-Unis reconnaissent officiellement qu’il n’existe qu’une seule nation chinoise et reconnaissent que le gouvernement de Pékin la dirige. Cependant, Washington a maintenu des relations informelles avec Taipei même après le rapprochement avec Pékin en 1979. Le gouvernement chinois a accusé les États-Unis d’éroder le statu quo avec des actions telles que la visite de Pelosi.