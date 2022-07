La Chine fait face à une vague de chaleur de 40 ° C alors que les responsables préviennent que la demande nationale de climatisation sera un «test sévère» | Nouvelles du monde

La Chine fait face à une vague de chaleur de 40 ° C (104 ° F), certaines provinces étant déjà en état d’alerte maximale et les autorités mettent en garde contre la fonte des glaces, les glissements de terrain et les incendies de forêt.

Après des températures supérieures à la moyenne en juin et début juillet, le samedi est le jour de “grande chaleur” dans le calendrier lunaire chinois.

Le ministère de la Gestion des urgences a déclaré que la forte augmentation de la demande de climatisation dans les maisons, les bureaux et les usines pourrait présenter des risques pour le réseau électrique national.

Leo Zhang, président du fabricant de produits chimiques Sika China, a déclaré vendredi : “Pour toutes les usines en Chine et à Shanghai, nous avons des réglementations qui doivent être respectées”, après que des responsables gouvernementaux ont mis en garde contre des “tests sévères”.

Dans les régions rurales, comme le Xinjiang, à la frontière avec le Kirghizistan, la sécheresse pourrait ruiner les récoltes.

Le Xinjiang, qui abrite la population ouïghoure de Chine, est également l’endroit où 20 % du coton mondial est produit.

Ailleurs dans la province, la fonte glaciaire potentielle pourrait entraîner une rupture de barrage.

“La température élevée continue a accéléré la fonte des glaciers dans les zones montagneuses et provoqué des catastrophes naturelles telles que des crues soudaines, des glissements de terrain et des glissements de terrain dans de nombreux endroits”, a déclaré Chen Chunyan, expert en chef à l’Observatoire météorologique du Xinjiang, aux médias officiels.

Image:

Blocs de glace livrés à un site de test COVID à Shanghai



20 provinces en alerte maximale

Quelque 20 des 31 provinces chinoises ont été invitées à se préparer à des températures extrêmes, les zones côtières et Shanghai étant les plus touchées, selon le Centre météorologique national. Les experts blâment principalement le changement climatique.

La ville de Chongqing et certaines parties du Hunan, du Guangdong, du Zhejiang et du Jiangxi sont également exposées aux incendies de forêt.

Image:

Shangai



Les températures maximales en Chine ne sont en grande partie pas vérifiées, un média local signalant 50,3 ° C (122,5 ° F) dans une station météorologique près d’Ayding, Xinjiang en 2015.

En juillet, des responsables à Shanghai ont déclaré que les températures de 40,9 ° C (105,6 ° F) étaient les plus élevées jamais enregistrées, atteintes pour la première fois en 2017.

Les températures dans certaines régions pourraient atteindre 50 ° C (122 ° F) d’ici la semaine prochaine, a annoncé vendredi l’administration météorologique.