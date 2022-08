La Chine fait face à une nouvelle crise de pouvoir. Mais cette fois, ce sera probablement différent

Dans Sichuan, les alimentations électriques des usines ont été coupées en faveur de l’utilisation de l’électricité par les ménages, rappelant la crise nationale de septembre et octobre de l’année dernière. À cette époque, les foyers et les entreprises étaient contraints de réduire ou d’échelonner leur utilisation, tandis que les équipements publics tels que les feux de circulation étaient éteints pour économiser de l’énergie.

Des régions du fleuve Yangtze et de la province du Sichuan, dans le sud-ouest de la Chine, sont aux prises avec une vague de chaleur record au milieu d’une grave sécheresse. Les températures caniculaires ont perturbé la croissance des cultures et menacent le bétail.

“À notre avis, la chance est faible, car la cause et l’ampleur des deux rationnements de puissance sont très différentes.”

“Depuis que la Chine a connu une crise d’électricité à l’échelle nationale il y a un an, l’inquiétude grandit que cela puisse se reproduire cette année”, a déclaré l’économiste en chef de Macquarie, Larry Hu, dans une note à la fin de la semaine dernière.

Les problèmes d’électricité de cette année sont liés aux conditions météorologiques et s’atténueront une fois la vague de chaleur passée, selon les analystes, tandis que la crise de l’année dernière a été causée par des problèmes structurels de longue date dans l’approvisionnement en électricité.

Il y a une distinction à faire entre les deux crises, dit Hu.

La crise de cette année est le résultat de deux facteurs : “un temps anormalement chaud” et un manque de précipitations, ajoute-t-il.

La vague de chaleur de cette année a également persisté plus longtemps – pendant 64 jours, et est la plus longue depuis 1961, selon l’Administration météorologique chinoise.

La consommation d’électricité résidentielle en juillet était de 26,8% supérieure à celle de l’année dernière, a déclaré Fitch Ratings dans une note lundi.

L’année dernière, les centrales électriques ont réduit leur production en raison des coûts élevés du charbon qu’elles n’ont pas pu compenser avec des ventes fixes d’électricité. Les centrales n’ont pas été en mesure d’augmenter les tarifs d’électricité facturés aux utilisateurs car ils étaient fixés à un taux fixe par les autorités chinoises, a déclaré Hu.

Les gouvernements provinciaux, alors en plein effort pour lancer les émissions de carbone, ont également rationné la consommation d’énergie dans le but d’atteindre les objectifs annuels, a ajouté Hu.