La Chine fait face à une montée en flèche des cas de Covid-19 alors que la politique dure s’assouplit

La Chine a signalé lundi plus de 8 000 infections domestiques.

Les autorités de Pékin ont déclaré que plus de 20 000 patients s’étaient rendus dimanche dans les hôpitaux de la ville.

Les médicaments contre le rhume et la fièvre se sont vendus dans pratiquement toutes les pharmacies de Pékin.

Les cas de Covid-19 augmentent dans la capitale chinoise, ont déclaré lundi des responsables, alors que le pays s’éloigne rapidement de sa stratégie de tolérance zéro contre les coronavirus.

Quelques jours seulement après que la Chine a commencé à assouplir les restrictions, les autorités de Pékin ont déclaré que plus de 22 000 patients s’étaient rendus dans les hôpitaux de la ville la veille – 16 fois plus qu’il y a une semaine.

“La tendance actuelle à la propagation rapide de l’épidémie à Pékin existe toujours”, a déclaré le porte-parole de la commission de la santé de la ville, Li Ang, lors d’un briefing lundi.

“Le nombre de visites à la clinique de la fièvre et de cas pseudo-grippaux a considérablement augmenté, et le nombre d’appels d’urgence a fortement augmenté.”

La Chine a signalé lundi 8 626 infections domestiques, mais les tests n’étant plus obligatoires pour une grande partie de la population, le nombre serait beaucoup plus élevé.

Alors que le pays emprunte une voie délicate pour sortir de sa politique zéro Covid pour vivre avec le virus, de nombreuses personnes présentant des symptômes ont choisi de se soigner à domicile.

Les médicaments contre le rhume et la fièvre se sont vendus dans pratiquement toutes les pharmacies de Pékin, et les tests antigéniques rapides diminuent alors que les gens s’approvisionnent en prévision d’une flambée de virus qui menace la vie de millions de personnes âgées non vaccinées.

Les utilisateurs des médias sociaux ont signalé une recrudescence des infections dans les petites villes, notamment Baoding dans la province du Hebei et Dazhou dans le Sichuan, avec des hôpitaux inondés et des habitants incapables d’acheter des médicaments.

L’AFP n’a pas été en mesure de vérifier les allégations dans l’immédiat.

“C’est vraiment grave, l’approvisionnement en médicaments n’est pas suffisant et il est mal géré”, a écrit une personne sur la plateforme de type Twitter Weibo.

Manquant d’infrastructures médicales adéquates et de triage des soins primaires, l’intérieur rural de la Chine est particulièrement vulnérable aux crises sanitaires telles que Covid-19.

– ‘Fin d’une époque’ –

Dans un mouvement majeur vers le dénouement d’années de restrictions strictes, la Chine a annoncé lundi qu’elle retirerait une application utilisée pour suivre les voyages dans les zones infectées.

La «carte d’itinéraire de communication» gérée par l’État était un élément central de zéro-Covid, gardant un œil sur les mouvements de millions de personnes grâce à leurs données de signal téléphonique.

Il faisait partie d’une panoplie d’applications de suivi qui ont régi la vie quotidienne pendant la pandémie. La plupart des gens utilisent encore les «codes de santé» locaux gérés par leur ville ou leur province pour entrer dans les magasins et les bureaux.

Les utilisateurs des médias sociaux ont salué le retrait du logiciel, notant le symbolisme du gouvernement fermant sa principale application de suivi.

“Au revoir, cela annonce la fin d’une époque, et en accueille également une toute nouvelle”, a écrit une personne sur Weibo.

D’autres ont demandé ce qu’il adviendrait des montagnes de données collectées et espéraient qu’elles seraient supprimées.

– “Se propager rapidement” –

Kendra Schaefer, partenaire technologique du cabinet de conseil en recherche Trivium China, a déclaré que “la victoire politique du retour à la normale est gigantesque”.

Mais cette normalité signifie que le pays est confronté à une vague de cas qu’il est mal préparé à gérer, avec des millions de personnes âgées non entièrement vaccinées et des hôpitaux sous-financés manquant de capacité pour prendre en charge un grand nombre de patients.

La Chine compte un lit en unité de soins intensifs pour 10 000 habitants, a prévenu la semaine dernière Jiao Yahui, directeur du Département des affaires médicales de la Commission nationale de la santé.

Le nombre officiel de cas de Covid-19 a fortement chuté par rapport au niveau record enregistré le mois dernier, mais le grand expert chinois de la santé Zhong Nanshan a averti dimanche dans les médias d’État que la variante Omicron “se propageait rapidement”.

L’assouplissement des restrictions a également libéré la demande refoulée de voyages intérieurs, la chaîne de télévision publique CCTV ayant déclaré lundi que les vols en provenance des deux principaux aéroports de Pékin devraient bientôt revenir à 70% des niveaux de 2019.